"Найму посильнее": актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Как отметил актер, у него есть другие знакомые адвокаты, среди них и Генрих Падва, прежних он оставит в качестве консультантов.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Актер Михаил Ефремов заявил, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов и наймет "других посильнее".

"Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших. – Sputnik). Такое же было в сторону моего адвоката (Эльмана) Пашаева, и эти улыбочки от (адвоката потерпевших Александра) Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее", – цитирует РИА Новости Ефремова.

Актер пояснил судье, что у него "есть знакомые адвокаты Падва и Никольский".

Ефремова защищали Пашаев и Елизавета Шаргородская.

Адвокат Генрих Падва поддержал решение Ефремова. Об этом он сообщил газете "Известия".

В разговоре с изданием юрист заявил, что представлявший артиста в суде Эльман Пашаев дискредитирует адвокатское сообщество. Также в интервью российским СМИ адовкат уточнил, что пока не получал официального обращения от Ефремова или его представителя.

Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

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