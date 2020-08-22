В Берлине переименуют улицу с "расистским" названием

В столице Германии озаботились вопросом замены названия одной из улиц. Вместо грубого слова - имя ученого.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Улицы Моренштрассе в Берлине больше не будет. Собрание представителей одного из районов немецкой столицы большинством голосов приняло решение о ее переименовании, передает РИА Новости.

Представители меньшинств и активисты ранее обращали внимание на "расистскую" коннотацию названия: слово "Mohren" - грубое устаревшее обозначение для темнокожих рабов, которых при некоторых дворах в Германии держали в XVIII-XIX веках. Дискуссия о переименовании улицы и одноименной станции в Берлине стала острее после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Улица будет носить имя Антона Вильгельма Амо, первого ученого африканского происхождения в прусском университете.

Он родился в 1703 году в Гане, был продан в рабство и после некоторых мытарств оказался при дворе герцога Антона Ульриха Брауншвейг-Вольфенбюттельского, где получил образование. Антон Амо достиг должности приват-доцента, но в 1739 году после смерти ментора стал чаще подвергаться расистским нападкам и остракизму. Вернулся в Гану, где скончался, предположительно, в 1753 году.

Стоит отметить, что решение о переименовании улицы принято за три дня до ежегодной акции протеста, которая проходит 23 августа в Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.

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