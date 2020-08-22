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Контингент KFOR-13 в Косово

Эксклюзив Sputnik: молдавские военные в Косово о рисках и о тех, кто ждет дома

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200822/31395441/exclusive-sputnik-moldavskie-voennye-kosovo-o-riskakh-i-o-tekh-kto-zhdet-doma.html

Молдавские военнослужащие 13-го контингента Национальной армии, которые в течение месяца находятся в Косово, рассказали в интервью Sputnik Молдова о том, как проходит их служба.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В июле этого года 41 молдавский военнослужащий взошел на борт самолета, пункт назначения которого - Косово. Они принимают участие в миссии KFOR по поддержанию мира в этом регионе.

Командует контингентом подполковник Вячеслав Коркодел с 20-летним стажем военнослужащего. Он, к слову, в командировке в Косово находится уже во второй раз. Коркодел принимал участие в миссии по поддержанию мира в этом регионе вместе с первым молдавским контингентом, который отправили туда в 2014 году.

Corcodel Veaceslav
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
Вячеслав Коркодел
"Лично мне очень помогает сотрудничество с коллегами из других стран. И, для военных в целом взаимодействие с другими солдатами из контингента - это хороший обмен опытом, а навыки можно использовать и в повседневной жизни", - говорит Коркодел.
Corcodel Veaceslav
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
Вячеслав Коркодел

Собеседник рассказал, что, находясь вдали от дома, военнослужащие учатся делать то, к чему не привыкли.

"Когда ты женат, а здесь находишься один в мужском коллективе, то начинаешь делать и рутинную работу, потому что супруги рядом нет", - сказал с улыбкой подполковник.

Contingentul KFOR-13 în Kosovo
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
Контингент KFOR-13

По его словам, служба молдавских военных начинается ежедневно в 06.00. После завтрака, который в этом году проходит непосредственно в комнатах, где размещены военнослужащие из-за ограничений, связанных с коронавирусом, солдаты отправляются на различные задания.

На несколько минут увидел новорожденную дочку и отправился на службу

Заместитель командира бригады саперов, капитан Михаил Жосан вспоминает с ностальгией момент отъезда в Косово для повторного участия в миротворческой миссии. Это совпало с рождением его дочки.

Josan Mihail
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
Михаил Жосан
"До отъезда мы находились в двухнедельном карантине. Жена родила в первый его день. Видел ребенка только по фотографиям. Вживую удалось посмотреть на дочку только несколько минут. Когда я вернусь домой, моей девочке будет уже полгода. Я бы хотел быть рядом, но решение уехать было принято вместе с семьей", - поделился капитан Жосан.
Contingentul KFOR-13 în Kosovo
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
Контингент KFOR-13

Он также входит в число молдавских саперов, участвующих в операциях. Среди их задач - исследование местности, в том числе той, которая используется для взлетно-посадочных полос для вертолетов, а также патрулирование территории между Косово и Сербией. В чрезвычайных ситуациях молдавские специалисты также участвуют в операциях по разминированию.

Contingentul KFOR-13 în Kosovo
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
Контингент KFOR-13

По словам Жосана, одна из самых сложных для него произошла в 2018 году. "Впервые находился в миссии в горах Мокра-Гора. Мы уничтожали взрывоопасные предметы, которые были очень чувствительны. Нам приходилось работать осторожно. Инцидентов не было. Если знаешь свое дело, то проблем с выполнением задачи нет", - сказал собеседник.

Важность физподготовки

Капитан Владислав Годорожя отправился с миссией в Косово впервые. По его словам, для участия в подобных операциях необходима хорошая физическая подготовка. Предложение стать частью молдавского контингента он принял без колебаний.

Godorojea Vladislav
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
Владислав Годорожя

"Необходима хорошая физическая подготовка, чтобы справляться. Также важно знать уставные правила и английский язык. Думал будет сложнее, но любую задачу можно выполнить, если есть желание и сознательное отношение", - сказал Годорожя.

Молдавские военнослужащие отправляются в Косово.
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Молдавские военные отправляются в Косово для участия в миссии KFOR

Его жена также поддержала решение мужа отправиться в Косово. "Говорим по телефону практически каждый день", - сказал военный, добавив, что все же не хватает молдавской кухни.

Тоска по домашней еде терзает и сержанта третьего класса, стрелка Георгия Спринчана. Он находится с миссией в Косово во второй раз.

"Функция стрелка предполагает совместные операции с пехотой. У нас есть задачи по охране военной базы, а также по охране монастыря Декани. При этом мы участвуем в учениях, по развитию навыков вмешательства в случае разгона толпы", - рассказал Спринчан.

По его словам, обмен опытом между ними и коллегами из других стран приветствуется. Что касается операции в Косово, то, как отметил Спринчан, это довольно рискованно, но серьезных инцидентов здесь не было. "Большинство из нас хорошо знает свою работу, избегаем неприятных ситуаций", - отметил он.

В Молдове его ждет жена и ребенок. Военнослужащий считает, что его сын, скорее всего, пойдет по стопам отца.

"Наши жены сильнее нас, военных"

Старший лейтенант Михаил Кошняну считает, что жены тех, кто находится в миссии в Косово, даже сильнее самих военных.

Cosneanu Mihail
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
Михаил Кошняну

"С начала миссии в Косово у нас были учения по разгону толпы и пожаробезопасности, а на прошлой неделе вернулся с караульной службы монастыря Декани", - рассказал он.

По его словам, расставание с семьей – это очень сложно. Однако для военных большая честь служить Национальной армии в международных миссиях. "Меня всегда поддерживала жена", - сказал Кошняну.

Косово его впечатлило красотой и мирными местными жителями. Он заявил, что готов вернуться в регион во второй раз.

Тринадцатый контингент Национальной армии в Косово состоит из профессиональных военнослужащих, включая штабного офицера, семерых инженеров и взвода из 33 солдат. Молдавские военнослужащие отправились в Косово 10 июля. Они дислоцированы на многонациональной базе Кэмп-Вильяджо у города Печ, где будут находиться в течение шести месяцев.

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