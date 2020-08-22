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Фото из архива. Забор крови для исследования, иллюстративное изображение

Врачи в Омске рассказали, что было обнаружено в организме Навального

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200822/31398327/Vrachi-v-Omske-rasskazali-chto-bylo-obnaruzheno-v-organizme-Navalnogo.html

Зявление лечащих врачей Алексея Навального в Германии ожидается в понедельник, его формат обсуждается, сообщили российским журналистам в клинике "Шарите".

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. В анализах блогера Алексея Навального не найдено следов ядов, но выявлены алкоголь и кофеин, сообщили в Минздраве Омской области России.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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"Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды в крови бывшего пациента не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин ", — пояснили в Минздраве региона.

Врачи БСМП-1, которые лечили Навального, готовы оказать любое взаимодействие как родственникам, так и врачам зарубежной клиники, и предоставить любую информации или оказать помощь.

В ведомстве региона также добавили, что  более детальная выписка предоставлена сопровождающим Навального.

Как сообщает РИА Новости, заявление лечащих врачей Навального в Германии ожидается в понедельник, его формат обсуждается.

В субботу утром частный самолет транспортировал блогера в Берлин. Среди сопровождавших была и его супруга Юлия. Навального определили  в клинику "Шарите".

Госпитализация Алексея Навального

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.
Представители Навального предположили, что он отравился токсическими веществами.

По данным авиакомпании S7, на борту он ничего не ел и не пил. Перед вылетом блогер выпил чай в кофейне аэропорта.
Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию.

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