Специалист назвал схемы мошенничества в WhatsApp

Если пользователя предоставить личную информацию, например, номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли, то это точно уловка злоумышленников.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Самое большое количество случаев мошенничества в WhatsApp происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл. Такой точки зрения придерживается замглавы Роскачества Илья Лоевский, пишет агентство "Прайм".

"Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например, Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас COVID-19, или супервыгодные предложения (в прошлом году это была "акция" про 1000 бесплатных гигабайт интернета к 10-летию сервиса). Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление", — приводит примеры эксперт.

Если пользователя предоставить личную информацию, например, номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли, то это точно уловка злоумышленников. Никто и никогда не будет запрашивать такие данные из благих побуждений, предупреждает Лоевский.

Кроме того, следует задуматься, если в переписке пользователю предлагают переслать данное сообщение нескольким контактам, чтобы обновить мессенджер, подтвердить свою активность, обновить эмодзи или продолжать пользоваться бесплатно.

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