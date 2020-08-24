09:42 24 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.61
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.61
Поиск
Мессенджер WhatsApp

Специалист назвал схемы мошенничества в WhatsApp

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200824/31413722/spetsialist-nazval-skhemy-moshennichestva-whatsapp.html

Если пользователя предоставить личную информацию, например, номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли, то это точно уловка злоумышленников.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Самое большое количество случаев мошенничества в WhatsApp происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл. Такой точки зрения придерживается замглавы Роскачества Илья Лоевский, пишет агентство "Прайм".

Банковские карты, архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
Эксперт объяснил, представляет ли опасность оплата услуг банковской картой
"Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например, Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас COVID-19, или супервыгодные предложения (в прошлом году это была "акция" про 1000 бесплатных гигабайт интернета к 10-летию сервиса). Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление", — приводит примеры эксперт.

Если пользователя предоставить личную информацию, например, номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли, то это точно уловка злоумышленников. Никто и никогда не будет запрашивать такие данные из благих побуждений, предупреждает Лоевский.

Кроме того, следует задуматься, если в переписке пользователю предлагают переслать данное сообщение нескольким контактам, чтобы обновить мессенджер, подтвердить свою активность, обновить эмодзи или продолжать пользоваться бесплатно. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эксперт дал совет, как не стать жертвой телефонных мошенников
С пультом в руке и начеку: что может угрожать любителям кино из Молдовы
Специалист дал советы, что делать при утечке персональных данных


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
Самые яркие фото с автопробега и церемонии в честь освобождения Молдавии
АрМИ-2020: как старотовал конкурс "Мастер-оружейник" — видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от нацистов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться