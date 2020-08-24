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Заседание суда по делу Ефремова отложили на неделю

© Photo : Пресс-служба Таганского суда
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200824/31414828/zasedanie-suda-po-delu-efremova-otlozhili-na-nedelyu.html

Судебная инстанция не может рассматривать запросы обвиняемого без его адвокатов, поэтому Ефремову дали время на их поиск.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Пресненский суд Москвы 24 августа принял решение отложить заседание по делу актера Михаила Ефремова на неделю. Это связано с тем, что инстанция дала обвиняемому время на то, чтобы найти нового адвоката, пишет РИА Новости.

"Отложить на 31 августа, на 11.00", - объявила судья Елена Абрамова.

Адвокаты Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская и Эльман Пашаев
Пресс-служба Пресненского суда
"Найму посильнее": актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Уточняется, что на заседание в понедельник Ефремов пришел один и попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет новых защитников. Однако судья заявила, что не имеет права рассматривать данный вопрос без участия адвокатов.

Актер 21 августа отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргародской. Их линия защиты сводилась к тому, что за рулем автомобиля сидел не Ефремов, а кто-то другой, это якобы и доказывается наличием посторонних биологических следов на подушке безопасности.

Ефремову грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель того авто, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице.

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