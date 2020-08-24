Заседание суда по делу Ефремова отложили на неделю

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Пресненский суд Москвы 24 августа принял решение отложить заседание по делу актера Михаила Ефремова на неделю. Это связано с тем, что инстанция дала обвиняемому время на то, чтобы найти нового адвоката, пишет РИА Новости.
"Отложить на 31 августа, на 11.00", - объявила судья Елена Абрамова.
Актер 21 августа отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргародской. Их линия защиты сводилась к тому, что за рулем автомобиля сидел не Ефремов, а кто-то другой, это якобы и доказывается наличием посторонних биологических следов на подушке безопасности.
Ефремову грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель того авто, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице.
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