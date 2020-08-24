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Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии

Отдых на Бали: запрет на доступ иностранцев продлят

© Sputnik / Ирина Засыпкина
Общество
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Остров Бали в попытке восстановить туризм не должен потерпеть неудачу, считает губернатор Бали Вайан Костер.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Иностранных туристов не будут пускать на индонезийский остров Бали до конца 2020 года, хотя ранее предполагалось, что ограничения из-за коронавируса будут действовать до 11 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

"Правительство (Индонезии) по-прежнему запрещает населению путешествовать за границу, по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с данной политикой мы также не можем открыть ворота для иностранных туристов до конца 2020 года, так как ситуация в Индонезии, включая Бали, еще не достаточно безопасна", - заявил губернатор Бали Вайан Костер.

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По его мнению, местным властям нужно быть осторожными и не следует спешить. "Остров Бали в попытке восстановить туризм не должен потерпеть неудачу, так как это плохо скажется на имидже Индонезии", - сказал Костер.

Пока же акцент будут ставить на местных туристов.

Уточняется, что Бали серьезно пострадал в экономическом плане из-за пандемии. Более 2,6 тысячи человек, занятых в туристическом секторе, лишились работы, еще свыше 73 тысяч были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, в Индонезии превышает 153,5 тысячи человек. Из них 107,5 тысячи выздоровели, а более 6,6 тысячи скончались.

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