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С-350 ВИТЯЗЬ.

Испытания "Прометея": зенитно-ракетный комплекс С-500 пройдет проверку

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200824/31419653/ispytaniya-prometeya-zenitno-raketnyy-kompleks-S-500-proydet-proverku.html

В России приступили к испытаниям новейшей зенитно-ракетной системы С-500 ("Прометей"). Ее готовят к серийному производству.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. О начале государственных испытаний С-500 на форуме "Армия-2020" заявил российский вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.

"Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства", - рассказал он представителям прессы.

Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы ЗРК "Прометей" в 2021 году, ранее сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Он также проинформировал, что серийная поставка  этой зенитной ракетной системы дальнего перехвата намечена на 2025 год.

© Sputnik / Aleksey Filippov
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Главком ВКС России Сергей Суровикин также характеризовал возможности С-500 в космосе. По его словам, "Прометеи" смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, включая ближний космос.

Ранее немецкое издание Focus писало, что благодаря наличию С-500 Россия опередила США и другие западные страны в вопросах ПВО на 15–20 лет.  

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Это универсальный комплекс, способный перехватывать баллистические ракеты и поражать аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

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