Испытания "Прометея": зенитно-ракетный комплекс С-500 пройдет проверку

В России приступили к испытаниям новейшей зенитно-ракетной системы С-500 ("Прометей"). Ее готовят к серийному производству.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. О начале государственных испытаний С-500 на форуме "Армия-2020" заявил российский вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.

"Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства", - рассказал он представителям прессы.

Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы ЗРК "Прометей" в 2021 году, ранее сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Он также проинформировал, что серийная поставка этой зенитной ракетной системы дальнего перехвата намечена на 2025 год.

Главком ВКС России Сергей Суровикин также характеризовал возможности С-500 в космосе. По его словам, "Прометеи" смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, включая ближний космос.

Ранее немецкое издание Focus писало, что благодаря наличию С-500 Россия опередила США и другие западные страны в вопросах ПВО на 15–20 лет.

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Это универсальный комплекс, способный перехватывать баллистические ракеты и поражать аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

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