Названа страна, которая первой закупит у России вакцину "Спутник V"

Президенты договорились: первой страной, которая импортирует российскую вакцину от COVID-19, станет Белоруссия.
КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Белоруссия первой закупит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского президента. Ранее соответствующей договоренности достигли лидеры Москвы и Минска.
О том, что заявки на приобретение миллиарда доз российского препарата поступили уже более чем из 20 стран, ранее заявлял Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.
Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V".
Надежда обернулась трагедией. 38-летняя сотрудница полиции скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Совсем недавно женщина стала матерью в третий раз. Но за несколько дней до родов заразилась COVID-19.