Названа страна, которая первой закупит у России вакцину "Спутник V"

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Белоруссия первой закупит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского президента. Ранее соответствующей договоренности достигли лидеры Москвы и Минска.

Как производят вакцину от COVID-19 - фото>>>

О том, что заявки на приобретение миллиарда доз российского препарата поступили уже более чем из 20 стран, ранее заявлял Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.

Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V".

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