19:15 24 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.61
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.61
Поиск

Названа страна, которая первой закупит у России вакцину "Спутник V"

© Sputnik / AFK Sistema
Общество
Получить короткую ссылку
49 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200824/31419988/Nazvana-strana-kotoraya-pervoy-zakupit-u-Rossii-vaktsinu-Sputnik-V.html

Президенты договорились: первой страной, которая импортирует российскую вакцину от COVID-19, станет Белоруссия.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Белоруссия первой закупит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского президента. Ранее соответствующей договоренности достигли лидеры Москвы и Минска. 

Как производят вакцину от COVID-19 - фото>>>

© Sputnik / AFK Sistema
Вакцина против COVID-19: в испытаниях примут участие 40 тысяч человек
О том, что заявки на приобретение миллиарда доз российского препарата поступили уже более чем из 20 стран, ранее заявлял Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.

Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V".  

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Думбрэвяну: когда Молдова может рассчитывать на получение вакцины от COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Подготовка молдавских школ к первому сентября
Как молдавские школы готовятся к новому учебному году – фото
Музей истории ВОВ работает в Кишиневе, жители столицы могут увидеть уникальные экспонаты
Музей истории ВОВ в Кишиневе, жители столицы могут увидеть уникальные экспонаты
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от нацистов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться