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Экипаж МКС: изоляция в российском сегменте продлена

© Photo : Roskosmos / Ivan Vagner
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200824/31420905/ekipazh-mks-izolyatsiya-v-rossiyskom-segmente-prodlena.html

Экипаж Международной космической станции остается в изоляции еще как минимум на сутки: место утечки атмосферы пока не обнаружено.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. На сутки продлен срок изоляции экипажа МКС, он находится  в российском сегменте станции. Мера обусловлена тем, что   место утечки воздуха из объема станции пока не найдено, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы "Роскосмоса".

Ранее отмечалось, что изоляция экипажа завершится 24 августа.

© Photo : Roscosmos / Ivan Vagner
На МКС обнаружена незначительная утечка воздуха - источник

"По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнеров принято решение об открытии люков 25 августа в 11.00 мск. После этого экипаж продолжит штатную программу работы на МКС", - отмечает пресс-служба. 

В "Роскосмосе" подчеркнули, что все проверяемые модули станции герметичны. "После открытия люков экипаж продолжит мониторинг уровня давления и атмосферы на станции", - отметили представители пресс-службы. 

В субботу, 22 августа, один из участников экспедиции, российский космонавт Иван Вагнер разместил в своем Твиттере фото экипажа, сообщив, что поводов для беспокойства нет.

​"К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, взяли и установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа, перенесли все ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле, подготовили для Криса (американского астронавта Кристофера Кэссиди, - прим. ред) место "ночевки". Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо. Чувствуем себя отлично! Мы обеспечены всем необходимым, и даже можем выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли", - написал космонавт.

В пятницу, 21 августа, экипаж МКС был изолирован в российском сегменте станции в связи с поиском места утечки воздуха, предположительно, на американском сегменте МКС.  Сообщалось, что для безопасности экипажа угрозы нет. 

Нынешний экипаж МКС составляют российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

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