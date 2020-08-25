Пылесос для аллергиков: как выбрать

Страдающим от аллергии приходится непросто, когда речь заходит о банальной уборке. Стандартный пылесос с задачей не справляется. Поиском решения для этой уязвимой категории потребителей занялось Роскачество.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Изучением пылесосов, которые стали бы настоящими помощниками для аллергиков, занялась российская система мониторинга качества. По итогам исследования структура подготовила ряд рекомендаций.

В перечень исследуемых включены свыше 40 моделей пылесосов. Их, среди прочего, проверят на безопасность и прочность. Роскачество действует в сотрудничестве с международными структурами в сфере испытаний и исследований качества.

Тем, кто страдает от аллергии, необходимо использовать пылесосы с фильтром HEPA ("высокоэффективная очистка воздуха"), отмечают эксперты. Он сделан из плотных волокон стекла, которые не пропускают очень мелкие частицы пыли. При использовании обычного пылесоса такие частицы вылетают обратно в помещение.

"Фильтры HEPA способны задерживать частицы размером 0,3 микрона. Для сравнения: размер взрослых особей микроклещей — 100-300 микрон. В состав пыли могут входить еще более мелкие аллергены, например, зерна пыльцы, имеющие размер от 15 до 150 микрон. Выхлопные газы машины могут быть размером 2,5 микрона", - отмечают специалисты.

Однако эффективные фильтры не служат гарантией высокой производительности, поэтому при выборе пылесоса нужно учитывать еще и мощность, не забывать про набор насадок. Также специалисты советуют аллергикам приобретать устройства с моющимся контейнером и отказаться от моделей с аккумулятором: для максимально продуктивной уборки необходимо тратить примерно три минуты на каждый квадратный метр.

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