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Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске

Нужно только дыхание: создан прибор для поиска людей под завалами

© Photo : Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200825/31432093/nujno-tolko-dykhanie-sozdan-pribor-dlya-poiska-lyudey-pod-zavalami.html

В России представили новую разработку - прибор, который позволяет обнаруживать людей под завалами по их дыханию.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Мобильный радиолокационный комплекс, который позволяет находить человека под завалами разрушенных зданий по его дыханию или движению, разработали ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), пишет РИА Новости.

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Устройство представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Оно также способно рассчитать расстояние до погребенного под завалами человека.

Разработчики отмечают, что комплекс характеризуется высокой достоверностью поиска. Чтобы исследовать 10 квадратных метров завалов, понадобится не более трех минут. Устройство будет крайне востребовано и для поиска людей после схода оползней, также утверждают специалисты ВНИИ ГОЧС.

Форум "Армия-2020" проходит до 29 августа, а мероприятия в его рамках проводятся в ряде регионов России. В ходе мероприятия свыше 1,5 тысячи компаний представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники.

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