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Тюрьма. Архивное фото

Развлечение за решеткой: где из тюрьмы делают аттракцион

© Sputnik / Михаил Тургиев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200826/31432519/v-tailande-tyurmy-stanut-turisticheskimi-attraktsionami.html

В Таиланде решили подойти к вопросу привлечения туристов "с изюминкой": здесь аттракционами станут... тюрьмы.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. В достопримечательности для туристов власти Тайланда намерены преобразовать 72 тюрьмы, расположенные по всей территории королевства. Об этом со ссылкой на министра юстиции страны сообщает ежедневная местная газета Bangkok Post, которую цитирует РИА Новости.

Наручники на решетке камеры предварительного заключения
© AFP 2020 / NOEL CELIS
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Планируется открыть в помещениях исправительных учреждений магазины с товарами, которые изготовили заключенные, а также проводить различные развлекательные мероприятия наподобие кулинарных конкурсов.

Сообщается, что подобный сценарий уже опробован в пяти тюрьмах. В частности чтобы продвигать различные профессии и подготовить заключенных к адаптации на воле. Идея призвана также поменять имидж исправительных заведений. 

Власти Тайланда рассчитывают, что проект охватит половину из расположенных в стране 143 тюрем. В будущем году финансирование на эти цели намерены увеличить. 

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