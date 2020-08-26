Выход на орбиту: "Спутник V" отправится в Казахстан

Представители кабинета министров Казахстана подписали в Москве соглашение о поставке в эту страну российской вакцины от COVID-19.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Cоглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) заключило ТОО "СК-Фармация" (единый государственный дистрибьютор лекарств Казахстана). Документ предусматривает выделение российской стороной гарантированного объема вакцины от коронавируса после того, как она пройдет все стадии испытаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Договор в рамках рабочего визита в российскую столицу подписали члены делегации казахстанского правительства.

"Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи готов произвести необходимый объем вакцины. Для жителей Казахстана, которые входят группы риска, вакцинация будет добровольной и бесплатной, однако этот процесс начнется только после того, как "Спутник V" пройдет все стадии клинических испытаний.

Министры здравоохранения Казахстана и России, Алексей Цой и Михаил Мурашко, в ходе переговоров обсудили аспекты сотрудничества двух ведомств в контексте пандемии коронавируса и подписали соответствующий протокол.

Ранее о том, что российскую вакцину от коронавируса закупит Белоруссия, было объявлено по итогам договоренности лидеров Москвы и Минска.

Препарат, который стал первой в мире вакциной для профилактики COVID-19 и получил название "Спутник V", был зарегистрирован в России. Об этом 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, вакцина "точно формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет".

Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявил, что готов протестировать российскую вакцину от коронавируса нового типа первым из граждан республики.

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