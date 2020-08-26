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Танк Т-14 Армата. Архивное фото

Отличительная черта танка "Армата" впечатлила National Interest

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200826/31444753/national-interest-vpechatlila-otlichitelnaya-osobennost-tanka-armata.html

Необитаемая башня и ситуационная осведомленность: российский танк Т-14 "Армата" продолжает удивлять международных экспертов.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Создателям беспилотной версии российского танка Т-14 "Армата" удалось решить проблему, присущую любой машине с дистанционным управлением. Такое мнение в статье для National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что новейший российский танк Т-14 "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме.

Танк Т-14 Армата, архивное фото
© Sputnik / Максим Блинов
"Армата" уходит на экспорт: кто первым получит новейший российский танк Т-14

Публицист считает, что обеспечение техники "ситуационной осведомленностью" является важнейшим вопросом, относящимся к дистанционно управляемым аппаратам. Создатели Т-14 дали на него ответ, расположив по всему корпусу танка широкоугольные видеокамеры. Они позволяют осуществлять обзор в диапазоне 360 градусов, а также обеспечивают экипаж данными о "ситуационной обстановке".

Другой инновационной характеристикой танка публицист называет необитаемую башню. Она включает в себя удаленно управляемую гладкоствольную 125-миллиметровую основную пушку 2А82-1М с полностью автоматизированной системой заряжания.

Эксперт обратил внимание на способность Т-14 передвигаться со скоростью 90 километров в час. Он предположил, что это делает его потенциально более мобильным, чем американский танк M-1 Abrams.

ВИДЕО_Танк Т-14 Армата и другая военная техника на параде Победы в Москве
© Ruptly
Танк Т-14 "Армата" и другая военная техника на параде Победы в Москве

Подчеркивается, что новый российский танк сможет проводить разведывательные операции, участвовать в процессе определения целей и корректировки огня самоходных артиллерийских установок, ракетных систем поверхность-воздух и даже танков Т-90.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, который предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

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