Третья сотня на очереди: назван обладатель состояния в 200 миллиардов долларов

Американский финансово-экономический журнал Forbes назвал имя первого в истории богача, состояние которого перевалило за 200 миллиардов долларов.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Первым в истории миллиардером, разбогатевшим более чем на 200 миллиардов долларов, стал глава компании Amazon Джефф Безос. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.

Богатейший человек мира возглавил рейтинг Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени. Однако удержать позиции Безосу не удалось. Уже в среду тот же рейтинг приводит цифру в 199,7 миллиарда долларов - таково состояние главы компании-ритейлера на данный момент.

Издание отмечает, что и этот показатель можно занести в перечень рекордов, подчеркивая, что состояние миллиардера постоянно растет с начала июля. Тогда капитал Безоса достиг 172 миллиардов долларов, рекорд сентября 2018 года был побит.

Продолжает расти и стоимость акций Amazon. Как сообщается, по итогам вторника она увеличилась на 1,18%, до 3346,49 доллара за штуку. Капитализация компании поднялась до 1,68 триллиона долларов. Безос владеет 11,1% акций компании и возглавляет рейтинг богатейших людей Forbes с 2017 года.

Amazon входит в число крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Компания работает в США, Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. В июле 1995 года начал работу интернет-магазин Amazon.com.

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