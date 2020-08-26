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Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

Украина хочет закрыть границы для иностранцев

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1810)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200826/31447059/ukraine-khochet-zakryt-granitsy-dlya-inostrantsev.html

Правительство Украины рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Правительство Украины намерено принять решение о закрытии границы страны до конца сентября на въезд иностранцев в связи с коронавирусом. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил в среду глава кабмина Денис Шмыгаль.

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"В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют разрешение на проживание, являются членами международных миссий, гуманитарных миссий, членами экипажей. Есть большой перечень", - заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 110 085 случаев COVID-19, скончались 2354 человека, 53 454 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1810)

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