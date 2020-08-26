Без пенных вечеринок: местные власти ввели запрет в Анталье

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Ввести ограничения на проведения некоторых развлекательных мероприятий решила администрация турецкой провинции Анталья. Мера обусловлена ростом числа случаев коронавируса в стране, передает РИА Новости.

"По решению общественного совета по охране здоровья провинции Анталья для защиты наших граждан от пандемии коронавируса на пляжах, расположенных в нашей провинции, а также платформах, транспортных средствах (яхты, катера, круизные суда и т. д.) вводится запрет на проведение пенных вечеринок, в том числе с использованием цветного дыма и порошка", - инфоримрует администрация губернатора провинции. © Sputnik / Vladimir Polusatov На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа инфицированных COVID-19

Риск распространения COVID-19 повышается не только в условиях повышенной влажности, но и потому, что участники пенных вечеринок не носят защитные маски и игнорируют социальную дистанцию.

Отмечается, что нарушителям запрета грозит штраф до 3150 турецких лир (около 430 долларов) или тюремное заключение от двух месяцев до одного года. Компании, которые в действие запрета будут проводить такие мероприятия, останутся без лицензий.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova