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Ситуация на курортах Турции в связи со спадом туристического потока из России

Без пенных вечеринок: местные власти ввели запрет в Анталье

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200826/31449140/bez-pennykh-vecherinok-mestnye-vlasti-vveli-zapret-v-Antale.html

Из-за пандемии коронавируса властям турецкой Антальи пришлось применять меры: первыми под запрет попали пенные вечеринки.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Ввести ограничения на проведения некоторых развлекательных мероприятий решила администрация турецкой провинции Анталья. Мера обусловлена ростом числа случаев коронавируса в стране, передает РИА Новости.  

"По решению общественного совета по охране здоровья провинции Анталья для защиты наших граждан от пандемии коронавируса на пляжах, расположенных в нашей провинции, а также платформах, транспортных средствах (яхты, катера, круизные суда и т. д.) вводится запрет на проведение пенных вечеринок, в том числе с использованием цветного дыма и порошка", - инфоримрует администрация губернатора провинции.
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Риск распространения COVID-19 повышается не только в условиях повышенной влажности, но и потому, что участники пенных вечеринок не носят защитные маски и игнорируют социальную дистанцию.

Отмечается, что нарушителям запрета грозит штраф до 3150 турецких лир (около 430 долларов) или тюремное заключение от двух месяцев до одного года. Компании, которые в действие запрета будут проводить такие мероприятия, останутся без лицензий.

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