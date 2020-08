В МВД России сообщили, кого проверят на причастность к "ландромату"

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Обвинения нескольким фигурантам дела о выводе средств из российских банков по "молдавской схеме" предъявил Следственный департамент МВД. В нем называется сумма в 40,2 миллиарда рублей - таков, по меньшей мере, объем хищений, пишет РБК. Корреспонденты издания сообщают, что в качестве обвиняемого по делу проходит бывший член совета директоров банка "Европейский экспресс" Олег Кузьмин. Документ за подписью следователя Константина Абраменкова датирован июнем 2020 года.

Расследование дела о "ландромате" продолжается, и российское министерство внутренних дел опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме совладельца "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева, владельца "Пробизнесбанка" Александра Железняка, бывшего мэра Оргеева и мужа певицы Жасмин Илана Шора, близкого к молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку бизнесмена Андрея Тимотина, лидера одной из крупнейших площадок по обналичиванию Сергея Магина, банкира Германа Горбунцова, совладельцев крупнейшей компании — подрядчика РЖД "1520" Бориса Ушеровича и Алексея Крапивина и совладельца банка "Северный кредит" Агустина Моралеса-Эскомильи - сообщают источники РБК.

Под проверкой следствия - свыше 30 граждан России, Молдовы и Латвии. Это кроме тех, уточняют в РБК, кто уже арестован или объявлен в розыск по делу о "ландромате". В основном список состоит из владельцев или менеджеров банков, у которых уже отобрана лицензия. РБК направил запрос в Агентство по страхованию вкладов.

Адвокат Сергей Ковалев рассказал РБК, что органы следствия не информировали ни совладельца Промсвязьбанка Ананьева, ни его адвокатов о возможных претензиях. То, что банкир имел отношение к "ландромату", Ковалев опровергает, заявляя, что "никаких отношений с молдавскими банками" у него не было.

После того как министерство внутренних дел России завершило расследование одного из эпизодов дела о "молдавской схеме", было доказано, что обвиняемые перечислили со счетов банка "Европейский экспресс" на счета молдавского банка Moldindconbank 562,9 миллиона долларов и 454,8 миллиона евро (по курсу на день перечисления - 40 миллиардов 191,6 миллиона рублей), говорится в окончательном обвинении в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и выводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ), с которым ознакомили экс-члена совета директоров банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина.

РБК пишет, что Кузьмин давал в ФСБ объяснения о "молдавской схеме" с 2014 года. Первая такая беседа состоялась еще до выхода журналистского расследования о "ландромате". Годом позже полиция возбудила первое уголовное дело о схеме, расследование длится более пяти лет, и Кузьмин все эти годы продолжал предоставлять информацию правоохранительным органам, отмечают авторы публикации.

Кроме Кузьмина, по делу проходят молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк, владелец Moldindconbank Владимир Платон, его сестра — главный казначей банка Елена Платон, акционер Victoriabank Александр Коркин, юристы Алексей Соболев и Лев Пахомов. Кузьмин, Коркин и Елена Платон содержатся в СИЗО, остальные обвиняемые находятся за пределами России и объявлены в розыск.

МВД России считает, что инициатором "молдавской схемы" является Владимир Платон. По версии следствия, он намеревался "организовать международный канал вывода средств" из России. Идею он предложил Плахотнюку, тот предложение принял, пообещав обеспечить "лояльность молдавских контролирующих и правоохранительных органов". Другой ключевой фигурант дела, Коркин, обладал "обширными коррупционными связями в правоохранительных и государственных органах Российской Федерации", - отмечается в материалах дела.

В России Владимир Плахотнюк преследуется, кроме того, за создание наркосиндиката, контролировавшего поставки гашиша из Северной Африки. Ему грозит пожизненное заключение. Имя Плахотнюка упоминается и в деле о шпионаже экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан.

По итогам следствия, проведенного российскими правоохранительными органами, было установлено, что в российских банках открывались счета фирм, на которые желающие легализовать свои средства клиенты "молдавской схемы" перечисляли суммы для вывода.Российские банки покупали на эти деньги валюту и перечисляли ее на счета Moldindconbank в американском The Bank of New York Mellon и немецком Commerzbank не напрямую, а через банки-транзитеры. Сведения о назначении переводов, которые передавались в эти банки, были недостоверными.

Оплачивая поступивший перевод, Moldindconbank перечислял на открытый в нем счет российского банка рубли (валютную выручку). Далее эти деньги по подложным судебным решениям о взыскании задолженности с этих российских компаний в пользу компаний-нерезидентов зачислялись на счет молдавской службы судебных приставов и списывались, поступая на счета нерезидентов в Moldindconbank. Далее деньги конвертировались в доллары или евро и переводились в зарубежные банки, в основном европейские, пишет РБК со ссылкой на материалы следствия.

