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Вакцинация. Архивное фото

Антитела появились у испытывающих российскую вакцину от коронавируса

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1813)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200827/31459172/antitela-poyavilis-u-ispytyvayuschikh-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa.html

Испытания вакцины "Вектора" от коронавируса проходят удачно, побочных реакций у добровольцев не наблюдается.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. У испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор" четырех добровольцев выявлены антитела. Об этом, как пишет РИА Новости, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.

"Серьезных нежелательных явлений, осложнений со стороны центральной нервной системы, со стороны сердечно-сосудистой системы, мы таких реакций не наблюдали. Все проходит удачно… По четырем добровольцам были выявлены антитела", - сказала Усова в эфире Первого канала.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что все испытывающие вакцину от COVID-19 в центре "Вектор" привиты – 57 добровольцев получили вакцину, 43 - плацебо.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республике Олег Васнецов
© Photo : Facebook / Dodon Igor
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Минздрав РФ ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V". Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев затем заявил, что фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз российской вакцины от коронавируса более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины против коронавируса, чем сейчас и занимаются специалисты, проводя разработки и испытания. Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" в данный момент проводит второй этап тестирования – клинические испытания на людях.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1813)

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