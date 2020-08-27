Путин о вакцине, противодействии коронавирусу и ситуации в Белоруссии

В рамках большого интервью российский лидер Владимир Путин рассказал о второй вакцине от COVID-19, противодействии коронавирусу и ситуации в Белоруссии/

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что вторая российская вакцина от коронавируса нового типа появится в сентябре. Об этом он сказал в интервью на канале "Россия 1".

О второй российской вакцине

Вслед за первой вакциной от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, осенью появится еще одна, которую разрабатывает институт "Вектор" в Новосибирске.

"У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина. Этот препарат, о котором мы сейчас говорим, предложен и исследован, зарегистрирован институтом Гамалеи. Второй препарат, как мне докладывали, будет готов в сентябре. Над ним работает известный институт, Новосибирский. Я уверен, что специалисты сделают замечательный препарат, который очень поможет людям", - сказал Путин.

О ситуации с коронавирусом

По его словам, обе российские вакцины по безопасности и эффективности не должны уступать друг другу.

Как считает Путин, чем дисциплинированнее будут россияне с учетом ситуации с коронавирусом, тем быстрее страна сможет вернуться к нормальной жизни.

Ранее российский лидер, как уточняет РИА Новости, попросил россиян помнить, что коронавирус никуда не делся и что нужно соблюдать все меры безопасности.

"Это необходимо сегодня. Чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Путин, отметив, что важно не допускать вспышек заболевания, ситуация уже идет на спад.

"И если мы мягко пойдем, не допуская вспышек заболевания, что-то, конечно, будет приростать, но в какой-то момент надеюсь пойдет на спад, мы это знаем, но в какой-то момент стабилизируется полностью ситуация", - сказал Путин.

Во-первых, по словам Путина, создан необходимый задел специализированных коек, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.

"Весь этот арсенал имеет место быть, исследования проводятся регулярно, наши специалисты уже понимают, что и как нужно делать для того, чтобы болезнь протекала как можно мягче, без серьезных последствий. Весь этот набор полученных знаний безусловно будет использоваться нами и в дальнейшем", - сказал Путин.

ВВП России, по его словам, на фоне пандемии коронавируса снизился бы гораздо существеннее, если бы не своевременные и точечные решения правительства страны.

Что касается ситуации с коронавирусом в других странах, то президент РФ выразил надежду, что второй волны не произойдет ни в Европе, ни в других частях света, и все смогут справиться с ситуацией.

О ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин, заявил в интервью на канале "Россия 1", что РФ по отношению к событиям в Белоруссии ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы.

"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, и европейские, и американцы", - отметил Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что РФ исходит из того, что "все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путем".

Тем не менее, по словам Путина, сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.

"Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин.

Также президент РФ считает, что правоохранительные органы Белоруссии, где после выборов президента проходят акции протеста, ведут себя достаточно сдержанно.

"Нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности", - добавил Путин.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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