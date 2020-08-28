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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве

COVID-19 влияет на психику людей во всем мире - ВОЗ

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200828/31471953/covid-19-vliyaet-na-psikhiku-lyudey-vo-vsem-mire-voz.html

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что коронавирус оказывает влияние на психическое здоровье миллионов людей на планете.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Психическое здоровье миллионов людей по всей планете испытало на себе негативное влияние пандемии коронавируса - об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

"COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванными им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья", — отметил он.
Тедрос Адханом Гебрейесус.
© AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
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Гебрейесус подчеркнул, что к такой ситуации привели ограничительные меры во многих странах, в результате чего люди перестали взаимодействовать между собой. По словам главы ВОЗ, около миллиарда человек страдают от расстройств психики, однако только меньшинство может получать качественную медицинскую помощь. 

О том, что распространение коронавируса достигло стадии пандемии, Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных уже превысило 24 миллиона человек, от осложнений скончались более 830 тысяч. 

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