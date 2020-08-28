16:27 28 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск

Первый полностью российский экипаж может появиться на МКС

© Photo : Roscosmos / Ivan Vagner
Общество
Получить короткую ссылку
3510
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200828/31474014/pervyy-polnostyu-rossiyskiy-ekipazh-mozhet-poyavitsya-na-mks.html

Весной будущего года на Международную космическую станцию отправится новый российский модуль "Наука", и для ввода его в эксплуатацию потребуется присутствие на борту определенного количества специалистов.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Экипаж, состоящий только из российских космонавтов (первый в истории Международной космической станции), возможно, отправится на МКС уже будущей весной. Для этого задействуют корабль "Союз МС-18", передает РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10 апреля 2021 года - об этом свидетельствуют материалы НАСА. 

Как прошел первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon - фото>>>

Мир отмечает День космонавтики
© Sputnik /
Гагарин, Терешкова, Леонов покорили космос и мир изменился - видео
В экипаж планируют включить троих российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко, - отмечает источник. Однако представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил агентству, что состав экипажа пока не утвержден.

В прошлом полностью российский экипаж космонавтов летал на орбитальную станцию "Мир", в апреле 2000 года - на корабле "Союз ТМ-30". Примечательно, что на Международную космическую станцию до настоящего времени экипажи из только российских космонавтов не отправлялись.

Сейчас такая экспедиция потребовалась, так как весной будущего года на МКС прилетит новый российский модуль "Наука". Его прибытие повлечет за собой, кроме прочего, выходы в открытый космос, чтобы ввести объект в эксплуатацию.

Международная космическая станция является совместным международным проектом с участием 14 стран, в том числе России и США. Этот многоцелевой космический исследовательский комплекс эксплуатируется с конца 1998 года, когда Россия вывела на орбиту его первый комплекс - функционально-грузовой блок "Заря".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Взгляд из космоса: последствия взрыва в Бейруте сфотографировали с борта МКС
Астроном Дмитрий Вибе: угрозы из космоса, инопланетяне, астрологи
"Рукопожатие в космосе": годовщина стыковки "Союз — Аполлон"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Инаугурация спортивной арены Ла Извор
В Молдове открыт первый стадион для пляжного футбола - фото
Скорая помощь в Кишиневе оправдывает свое название
Скорая помощь в Кишиневе оправдывает свое название – видео
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться