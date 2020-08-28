Первый полностью российский экипаж может появиться на МКС

Весной будущего года на Международную космическую станцию отправится новый российский модуль "Наука", и для ввода его в эксплуатацию потребуется присутствие на борту определенного количества специалистов.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Экипаж, состоящий только из российских космонавтов (первый в истории Международной космической станции), возможно, отправится на МКС уже будущей весной. Для этого задействуют корабль "Союз МС-18", передает РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10 апреля 2021 года - об этом свидетельствуют материалы НАСА.

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В экипаж планируют включить троих российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко, - отмечает источник. Однако представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил агентству, что состав экипажа пока не утвержден.

В прошлом полностью российский экипаж космонавтов летал на орбитальную станцию "Мир", в апреле 2000 года - на корабле "Союз ТМ-30". Примечательно, что на Международную космическую станцию до настоящего времени экипажи из только российских космонавтов не отправлялись.

Сейчас такая экспедиция потребовалась, так как весной будущего года на МКС прилетит новый российский модуль "Наука". Его прибытие повлечет за собой, кроме прочего, выходы в открытый космос, чтобы ввести объект в эксплуатацию.

Международная космическая станция является совместным международным проектом с участием 14 стран, в том числе России и США. Этот многоцелевой космический исследовательский комплекс эксплуатируется с конца 1998 года, когда Россия вывела на орбиту его первый комплекс - функционально-грузовой блок "Заря".

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