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Королева людских сердец: в Британии появится скульптура принцессы Дианы

© AP Photo / Herman Knippertz
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200828/31477508/koroleva-lyudskikh-serdets-v-britanii-poyavitsya-skulptura-printsessy-diany.html

Принцессе Диане, трагически погибшей в конце августа 1997 года в автомобильной катастрофе, в июле будущего года исполнилось бы 60 лет.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. На территории Кенсингтонского дворца в британской столице будет установлена скульптура принцессы Дианы. Торжественная церемония назначена на 1 июля будущего года, когда "королева людских сердец" отметила бы свое 60-летие, пишет РИА Новости со ссылкой на британские источники. 

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© REUTERS / Niall Carson/Pool
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Статую принцессы Уэльской ее сыновья, принцы Уильям и Гарри, заказали три года назад у британского скульптора Яна Рэнк-Бродли. Он также автор профиля королевы Елизаветы Второй, с 1998 года украшающего британские монеты.

Установка скульптуры затянулась из-за пандемии коронавируса, отмечает источник. Кенсингтонский дворец был местом жительства леди Ди. 

Диана Спенсер, первая жена и мать детей наследника британского престола - Чарльза - завоевала любовь не только подданных, но и людей по всему миру. В 2002 году, по данным опроса, проведенного BBC, она вошла в тройку величайших британцев в истории.

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© AFP 2020 / PAUL ELLIS
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В возрасте 36 лет принцесса трагически погибла в автокатастрофе в центре Парижа. В автомобиле, который на высокой скорости врезался в опору подземного тоннеля, кроме леди Ди находились водитель Анри Поль и возлюбленный принцессы, кинопродюсер Доди аль-Файед. Специально для похорон принцессы британский певец Этон Джон переписал текст песни "Свеча на ветру", посвятив ее погибшей Диане. 

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