Королева людских сердец: в Британии появится скульптура принцессы Дианы

Принцессе Диане, трагически погибшей в конце августа 1997 года в автомобильной катастрофе, в июле будущего года исполнилось бы 60 лет.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. На территории Кенсингтонского дворца в британской столице будет установлена скульптура принцессы Дианы. Торжественная церемония назначена на 1 июля будущего года, когда "королева людских сердец" отметила бы свое 60-летие, пишет РИА Новости со ссылкой на британские источники.

Статую принцессы Уэльской ее сыновья, принцы Уильям и Гарри, заказали три года назад у британского скульптора Яна Рэнк-Бродли. Он также автор профиля королевы Елизаветы Второй, с 1998 года украшающего британские монеты.

Установка скульптуры затянулась из-за пандемии коронавируса, отмечает источник. Кенсингтонский дворец был местом жительства леди Ди.

Диана Спенсер, первая жена и мать детей наследника британского престола - Чарльза - завоевала любовь не только подданных, но и людей по всему миру. В 2002 году, по данным опроса, проведенного BBC, она вошла в тройку величайших британцев в истории.

В возрасте 36 лет принцесса трагически погибла в автокатастрофе в центре Парижа. В автомобиле, который на высокой скорости врезался в опору подземного тоннеля, кроме леди Ди находились водитель Анри Поль и возлюбленный принцессы, кинопродюсер Доди аль-Файед. Специально для похорон принцессы британский певец Этон Джон переписал текст песни "Свеча на ветру", посвятив ее погибшей Диане.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova