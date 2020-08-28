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Безалкогольный Мюнхен: в городе ввели запрет из-за распространения COVID-19

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200828/31478792/bezalkogolnyy-myunkhen-v-gorode-vveli-zapret-iz-za-rasprostraneniya-covid-19.html

В Баварии бьют тревогу: изо дня в день растет количество случаев заражения коронавирусом. Властям Мюнхена пришлось пойти на крайние меры.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Ни продать, ни выпить: в Мюнхене введен запрет на реализацию и употребление алкоголя в ночные часы в общественных местах, сообщает РИА Новости. Как объясняют в городской администрации, мера обусловлена ростом числа инфицированных коронавирусом.

В пятницу Баварское земельное ведомство по здравоохранению и продовольственной безопасности сообщило, что показатель заболеваемости вырос до 35,27. То есть, еженедельный прирост превысил 35 на 100 тысяч человек.

"С пятницы, 28 августа, вступает в силу на семь дней запрет на продажу алкоголя с 21.00 и потребление алкоголя с 23.00 в общественных местах", - говорится в сообщении на городском портале мюнхена. Мера действует до 6.00 следующего дня.

​Потенциальным нарушителям грозят санкции: не менее 150 евро за употребление и не менее 500 евро - за продажу алкоголя. 

Ранее власти баварии заявили об отмене в 2020 году традиционного пивного фестиваля Октоберфест в связи с пандемией коронавируса. При этом из-за жаркой погоды в этой федеральной земле проходят массовые пивные вечеринки. Очевидно, что правила эпидзащиты или нарушаются, или совсем не соблюдаются.    

По данным института Роберта Коха, за все время коронавирусом в Германии заболели без малого 240 тысяч человек, скончались более 9 тысяч пациентов с COVID-19. Излечились 213,2 тысячи человек.  

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