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Мессенджер WhatsApp

Назван способ общения по мобильному при отсутствии сети

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200829/31433685/nazvan-sposob-obscheniya-po-mobilnomu-pri-otsutstvii-seti.html

Если позвонить нужно срочно, а сети - как назло - нет, положение кажется безвыходным. Но только на первый взгляд: эксперты знают, как исправить ситуацию.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Специальные приложения, способные работать через WI-FI, смогут помочь, если сигнал сотовой связи отсутствует или мобильный телефон не видит SIM-карту. Об этом пишет РИА Новости, цитируя агентство "Прайм".

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Сотовый телефон, архивное фото
© CC0 / Pixabay / TeroVesalainen
Эксперт дал совет, как не стать жертвой телефонных мошенников
Как отмечает генеральный директор компании TelecomDaily Денис Кусков, такие приложения имеют одну особенность: они позволяют звонить не только на мобильные, но и на городские номера.

Эксперт также рассказал, что голосовые вызовы из тех мест, где нет покрытия сотовой связи или сигнал слабый, но есть доступ к интернету по Wi-Fi, можно, среди прочего, совершать через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Единственное условие - у вашего собеседника тоже должен быть установлена такая система обмена сообщениями.

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