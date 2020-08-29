Строили дом, а нашли клад: земля преподнесла израильским археологам сюрприз

Археологи из Израиля обнаружили в самом центре страны клад из золотых монет. Предположительно, они датируются IX веком нашей эры.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Волонтеры, работавшие на археологических раскопках перед строительством нового жилого квартала в центре Израиля, обнаружили клад в виде 25 монет из чистого золота, он датируется IX веком нашей эры, передает РИА Новости со ссылкой на израильское Управление древностей.

Большинство монет относятся к периоду Аббасидов, они были закопаны в глиняном сосуде. "Человек, закопавший это сокровище более тысячи лет назад, должно быть, планировал забрать его и даже зафиксировал сосуд гвоздем, чтобы он не двигался. Мы можем только догадываться, что помешало ему вернуться", — отмечают археологи.

Клад представляет собой золотые динары, а также около 270 маленьких "золотых вырезок — кусочков динаров, которые использовались как мелочь". Монеты - в отличной сохранности, отмечают археологи. Общий вес находки - 845 граммов чистого золота. Историки утверждают, что на эти средства в IX-м веке можно было приобрести роскошный дом. В тот период регион был частью обширного Аббасидского халифата, который простирался от Персии на востоке до Северной Африки на западе, с центром в Багдаде. Подчеркивается, что это один из самых ранних тайников периода Аббасидов, найденных в Израиле.

"Когда я копал землю, я увидел нечто похожее на очень тонкие листья. Когда я взглянул внимательней, то увидел, что это золотые монеты. Это было действительно захватывающе - найти такое особенное и древнее сокровище", — рассказывает один из обнаруживших клад.

Монеты уже считаются важным вкладом в изучение эпохи Аббасидов, так как в Израиле мало подобного рода находок.

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