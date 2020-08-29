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Сахар.

Совсем не друзья: какие продукты снижают иммунитет

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200829/31475170/sovsem-ne-druzya-kakie-produkty-snizhayut-immunitet.html

Специалист-диетолог обращает внимание потребителей на недружественные человеческому иммунитету продукты питания.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Известно, что продукты способны повышать иммунитет человеческого организма. Однако есть и такие, которые производят обратный эффект. Врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун рассказала в интервью радио  Sputnik, как распознать врагов иммунитета.

Возглавляют перечень сахар и трансжиры. Последние нередко маскируются, например, под сливочное масло. Или появляются в процессе готовки.

"Избыточное потребление сахара способно изменять микрофлору, а микрофлора связывает иммунные реакции организма. Трансжиры появляются, например, когда пережаривают блюда на масле несколько раз, когда из растительных масел делают что-то похожее на животные масла. Например, маргарин похож на сливочное масло. Трансжиров много в полуфабрикатах, они негативно влияют на иммунную функцию", — рассказала Лизун.

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Ароматизаторы, красители и в целом усилители вкуса (Е-коды) также отрицательно влияют на иммунную систему. 

"Само по себе содержание, например, красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно", — говорит специалист.

Впрочем, только добавками дело не ограничивается. Важный враг иммунитета - однообразный рацион. Особенно вредна жирная пища и продукты с высоким содержанием углеводов.

"Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы – автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета", — рассказала специалист. 

Трансжиры
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Трансжиры

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