Пхукет может начать принимать иностранных туристов с 1 октября

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу, однако, сообшил, что процесс сертификации отелей в качестве ALSQ идет небыстро.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Пхукет c 1 октября намерен возобновить прием иностранных туристов. Для этого 82 отеля подали заявки на присвоение статуса центров альтернативного карантина (ALSQ) - это необходимое условие для приема гостей из других стран, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Новости Пхукета".

Однако первые 14 дней нахождения в стране иностранцы должны будут находиться исключительно в подобных заведениях.

© Sputnik / Стрингер Пустая вилла в районе Майхао на острове Пхукет в Тайланде

По словам руководителя пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханита Сермкэу, процесс сертификации отелей в качестве ALSQ идет небыстро.

"Многие гостиницы подали заявки, но у большинства из них нет четкого понимания того, что требуется", – заявил заместитель главы РРНО Падунгкиет Утокасени.

Он подчеркнул, что большинство отелей пока не готовы к тому, чтобы быть объявленными центрами ALSQ. Некоторые из них до сих пор переформатируют бюджеты, штат персонала и делают перепланировку. Кроме того, им необходимо иметь партнерское соглашение с больницей, организовать медицинскую зону на своей территории, что требует дополнительных инвестиций.

Представитель Минздрава утверждает, что прием и рассмотрение заявок будет продолжаться до 31 октября. При этом Утокасени отметил, что некоторые отели могут со временем пересмотреть свои планы относительно получения статуса ALSQ и полностью сосредоточиться на приеме внутренних туристов.

Пхукет – горный остров с тропическими лесами, расположенный в Андаманском море. Вдоль вод западного побережья Пхукета тянутся пляжи, многие из которых входят в список самых популярных в Таиланде.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, в Таиланде составляет всего 3 411, из них 3 242 выздоровели, а 58 скончались.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova