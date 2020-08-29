Ученые назвали продукт, который поможет снизить давление

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Если оливковое масло каждый день добавлять в пищу, это поможет снизить артериальное давление. Соответствующий вывод сделали специалисты университета Ла Троба в Мельбурне. Их работа опубликована в журнале MedicalXpress.
В результате у людей из первой группы на 2,5% снизилось центральное артериальное давление и на 2% — периферическое систолическое.
Ученые объяснили такой эффект тем, что оливковое масло богато различными активными соединениями. В нем содержатся полифенолы, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>