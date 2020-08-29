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Измерение артериального давления.

Ученые назвали продукт, который поможет снизить давление

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200829/31484499/uchenye-nazvali-produkt-kotoryy-pomozhet-snizit-davlenie.html

Проведенное исследование доказало, что ежедневное употребление в пищу всего лишь одного продукта, поможет снизить давление.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Если оливковое масло каждый день добавлять в пищу, это поможет снизить артериальное давление. Соответствующий вывод сделали специалисты университета Ла Троба в Мельбурне. Их работа опубликована в журнале MedicalXpress.

Широкий ассортимент.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Ученые провели исследование, пригласив для участие в эксперименте 50 добровольцев. Так, 50% из них три недели употребляли масло первого отжима, а остальные — рафинированное масло. При этом, никто из них не принимал медикаментов.

В результате у людей из первой группы на 2,5% снизилось центральное артериальное давление и на 2% — периферическое систолическое.

Ученые объяснили такой эффект тем, что оливковое масло богато различными активными соединениями. В нем содержатся полифенолы, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

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