Астероид размером с многоэтажку пролетит близ Земли 1 сентября

Ученые предполагают, что минимальное расстояние от Земли, на котором пройдет этот астероид, составит 120 тысяч километров, тогда как Луна находится от нашей планеты в 384,4 тысячи километров.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Потенциально опасный астероид 2011 ES4 приблизится к Земле 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенную NASA информацию.

Размеры астероида составляют от 22 до 50 метров. По предположению ученых, минимальное расстояние к Земле, на котором пройдет это небесное тело, достигнет 120 тысяч километров. Это в разы ближе, чем от нашей планеты находится Луна, которая расположена в 384,4 тысячи километров.

По прогнозам специалистов, астероид подойдет на минимальное расстояние к Земле в 19.12 по кишиневскому времени. Его скорость составляет 8,16 километра в секунду.

Астероид 2011 ES4 открыли 2 марта 2011 года. Он относится к группе Аполлона - околоземным астероидам, чьи орбиты регулярно пересекают земную с внешней стороны. Поэтому они потенциально опасны.

Название "Аполлон" эта группа небесных тел получила, согласно сложившейся традиции, в честь своего первого открытого представителя — астероида (1862) Аполлон, которого обнаружили в конце апреля 1932 года. Его назвали в честь Аполлона, одного из важнейших древнегреческих богов, символизирующего Солнце.

Еще один астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября текущего года. Ученые предполагают, что приблизительно в 18.33 по кишиневскому времени он пролетит в 384 тысячах километров от Земли.

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