Минск подготовит ответ странам, которые ввели санкции для Беларуси

В понедельник стало известно, что Литва, Латвия и Эстония вводят запрет на въезд на свою территорию 30 белорусских граждан, среди которых президент Александр Лукашенко, а также ряд высокопоставленных чиновников из различных ведомств.

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Попытки санкционного воздействия на республику Беларусь неэффективны и приводят к обратному результату. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел этой страны Анатолий Глаз.

В понедельник стало известно, что Литва, Латвия и Эстония вводят запрет на въезд на свою территорию 30 белорусских граждан, среди которых президент Александр Лукашенко, а также ряд высокопоставленных чиновников из различных ведомств.

Как сообщает Sputnik Беларусь, Глаз отметил, что Минск будет вынужден принять в отношении стран Балтии ответные меры после введения ими санкций.

"Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано", – сказал представитель МИД.

Глаз также добавил, что Минск выразил надежду, что у руководства Литва, Латвия и Эстония здравый смысл возобладает.

"Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше", – сказал Глаз.

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