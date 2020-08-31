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Здание МИД Беларуси

Минск подготовит ответ странам, которые ввели санкции для Беларуси

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200831/31500107/minsk-sanktsii-podgotovka.html

В понедельник стало известно, что Литва, Латвия и Эстония вводят запрет на въезд на свою территорию 30 белорусских граждан, среди которых президент Александр Лукашенко, а также ряд высокопоставленных чиновников из различных ведомств.

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Попытки санкционного воздействия на республику Беларусь неэффективны и приводят к обратному результату. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел этой страны Анатолий Глаз.

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В понедельник стало известно, что Литва, Латвия и Эстония вводят запрет на въезд на свою территорию 30 белорусских граждан, среди которых президент Александр Лукашенко, а также ряд высокопоставленных чиновников из различных ведомств.

Как сообщает Sputnik Беларусь, Глаз отметил, что Минск будет вынужден принять в отношении стран Балтии ответные меры после введения ими санкций.

"Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано", – сказал представитель МИД.

 Глаз также добавил, что Минск выразил надежду, что у руководства Литва, Латвия и Эстония здравый смысл возобладает. 

"Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше", – сказал Глаз.

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