Завершено расследование против связанного с Плахотнюком главы наркосиндиката

Министерство внутренних дел России завершило расследование преступлений крупного наркосиндиката, в нем фигурирует имя молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. В России завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя структурного подразделения международного наркосиндиката Василия Солонаря. Эта группировка сотрудничала с бизнесменом Владимиром Плахотнюком, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, Солонарь арестован и знакомится с материалами дела. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 210 УК РФ.

Волк также сообщила, что канал контрабандных поставок особо крупных партий гашиша из Северной Африки шел транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ, руководители преступной группировки организовали также их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории России. Следствие рассматривает версию, что наркосиндикат с июня по август 2012 года создали и возглавили Олег Прутяну и иные лица из числа уроженцев Молдовы и Испании, в том числе Плахотнюк.

"Один из них – Владимир Плахотнюк, занимавший в тот период времени пост председателя Демократической партии Молдовы, используя свои политические и финансовые возможности для покровительства участников преступной организации, выполнял функции по обеспечению прикрытия ее криминальной деятельности от внимания правоохранительных органов", - официальный представитель МВД.

В общей сложности к уголовной ответственности с 2012 по 2019 год российские правоохранители привлекли более 60 участников международного наркосиндиката. Свыше одной тонны гашиша изъяли из незаконного оборота. Как отмечается, от 7,5 до 17 лет колонии строгого режима с 2017 по 2020 год в России получили девять активных участников указанного преступного сообщества. Еще пять активных участников осуждены в Белоруссии и Республике Молдова.

В понедельник МВД России сообщило, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, обвиняемых в незаконном выводе из РФ более 500 миллиардов рублей.

В ходе предварительного расследования было установлено, что с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка "BC Moldindconbank S.A." Вячеслав Платон совместно с Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, "разработали механизм вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов". Для реализации своего плана они привлекли политика и бизнесмена Ренато Усатого, а также владельцев российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина. Именно через их кредитные учреждения проходил перевод средств. Усатый, Платон и Плахотнюк объявлены Россией в международный розыск и заочно арестованы.

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