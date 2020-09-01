По пунктам: российским школьникам рассказали, как не заболеть

Десять шагов к здоровью разработал для российских школьников Роспотребнадзор. Памятка подробно рассказывает детям, как избежать инфицирования коронавирусом в период школьных занятий.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Сменка, антисептические салфетки и упражнения - российские школьники получили подробную инструкцию, как организовать учебный день в условиях пандемии коронавируса. Памятку разработал Роспотребнадзор, передает РИА Новости.

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Десять пунктов о здоровье опубликованы на сайте ведомства. В частности, детям рекомендуется не забывать дома антибактериальные салфетки и пользоваться ими каждый раз после сморкания, кашля или чихания. Также рекомендуется протирать руки по приходу в школу.

"Протирай антисептической салфеткой рабочее место перед началом уроков, если пользуешься компьютерной техникой, протирай мышку и клавиатуру", - рекомендуют специалисты.

Роспотребнадзор настоятельно советует школьникам надевать сменную обувь и выбирать одежду по погоде, чтобы в ней было комфортно.

Кроме того, детям необходимо делать простейшие физические упражнения: гимнастику для глаз, движения на расслабление мышц шеи и спины. Физкультминутки можно проводить непосредственно во время урока.

Эксперты обращают особое внимание на важность соблюдения этикета при чихании - следует прикрывать рот одноразовой салфеткой либо чихать в локтевой сгиб руки.

В памятке для школьников есть также пункт об обязательном проветривании помещений, правильном и регулярном питании и частом мытье рук с мылом.

Новый учебный год начался и в Молдове. По информации властей, из 1252 школ в республике физически не открылись только 19, но они работают дистанционно. День знаний в нашей стране впервые прошел без торжественных линеек. Меры обусловлены пандемией коронавируса.

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