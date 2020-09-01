Путин - школьникам: о памяти, героизме и самом главном

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Задачей государственной важности назвал сохранение памяти о героях войны президент России Владимир Путин в ходе всероссийского открытого урока, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

По словам президента РФ, россиянам нужно не цепляться за прошлое, а создавать на его основе предпосылки для движения вперед.

"Сохранение памяти - это задача абсолютно государственной важности для того, чтобы, опираясь на эту память и на нашу героическую историю, уверенно двигаться вперед, в будущее. Мы не должны цепляться всегда за прошлое, но на основе этого прошлого, на основе этого фундамента должны создавать себе предпосылки для движения вперед. В этом весь смысл", - сказал Путин.

В беседе со школьниками российский лидер также заявил:если бы в Великую Отечественную войну города сдавались без боя, это привело бы к тотальному уничтожению народов СССР. "Просто если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города, населенные пункты без боя, сохраняя вроде как бы жизни наших бойцов, то в конечном итоге мы проиграли бы эту войну. И это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации - вот цена и ценность Победы, которую добыли наши с вами предки", - подчеркнул он.

© Sputnik / Михаил Климентьев В России 1 сентября прошел открытый урок "Помнить – значит знать", посвященный 75-летию Победы в ВОВ

Открытый урок прошел под девизом "Помнить – значит знать". Учитывая это, президент России уделил особое внимание тому, что можно назвать "национальным кодом" россиян.

"Неотъемлемая составляющая нашего национального кода, то, без чего невозможно представить живущего в нашей стране человека, - пронзительные книги о войне, стихи, авторами многих из которых были как раз фронтовики, фильмы о Великой Отечественной войне, берущие за живое, за сердце, песни, которые всегда звучат по зову души. Думаю, вам они тоже знакомы", - сказал Путин.

Беседуя со школьниками, президент РФ особо подчеркнул, что история и культура страны могут стать моральной основой и ориентиром для них. "Это, прежде всего, наша история, история нашей страны, уважения к ней; наша культура, давшая и нам, и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров", - подчеркнул Владимир Путин.

Всероссийский открытый урок, прошедший в нынешнем году в интерактивном формате, был посвящен году памяти и славы. Как отмечает Министерство просвещения РФ, на связь со студией, кроме московских, вышли школьники из Камчатского и Краснодарского краев, Владимирской, Калининградской, Кировской, Курской, Новгородской, Новосибирской и Рязанской областей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova