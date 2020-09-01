Питоны на голову: змеи пробили крышу дома пенсионера в Австралии

В пылу борьбы за самку два питона так увлеклись, что провалились сквозь крышу в дом жителя Австралии.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Неожиданным выдался день пенсионера в австралийском штате Квинсленд: к нему на кузхню сквозь крышу дома провалились два крупных питона. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

Общий вес рептилий составил 22 килограмма. Особи примерно равны по длине: 2,8 и 2,5 метра. Кроме того, что змеи повредили потолок, они еще и перебили при падении кухонную посуду.

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Чтобы поймать гигантов, пенсионер обратился за помощью к профессиональному змеелову. Специалист предположил, что инцидент произошел из-за яростной борьбы двух питоонов-самцов за самку. "Я никогда не замечал ничего подобного в этих местах, и когда я увидел размер змей ... это были одни из самых крупных экземпляров, которые я видел", - отметил герпетолог.

Рептилии были пойманы, это оказались ромбические питоны. Драчунов выпустили в лес, самку, наделавшую столько шума, обнаружить не удалось.

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