15:48 02 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD16.65
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.60
Поиск
Python (Symbolbild)

Питоны на голову: змеи пробили крышу дома пенсионера в Австралии

© CC BY 2.0 / Tobias Nordhausen / Königspython
Общество
Получить короткую ссылку
201 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200901/31507985/pitony-na-golovu-zmei-probili-kryshu-doma-pensionera-v-avstralii-.html

В пылу борьбы за самку два питона так увлеклись, что провалились сквозь крышу в дом жителя Австралии.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Неожиданным выдался день пенсионера в австралийском штате Квинсленд: к нему на кузхню сквозь крышу дома провалились два крупных питона. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости

Snake Slithers on Windshield
Youtube / ViralHog
Змея прилетела: это видео кого-то рассмешит, а кого-то испугает

Общий вес рептилий составил 22 килограмма. Особи примерно равны по длине: 2,8 и 2,5 метра. Кроме того, что змеи повредили потолок, они еще и перебили при падении кухонную посуду. 

Смертельную схватку кобры и варана туристка засняла на видео>>>

Чтобы поймать гигантов, пенсионер обратился за помощью к профессиональному змеелову. Специалист предположил, что инцидент произошел из-за яростной борьбы двух питоонов-самцов за самку. "Я никогда не замечал ничего подобного в этих местах, и когда я увидел размер змей ... это были одни из самых крупных экземпляров, которые я видел", - отметил герпетолог.

Рептилии были пойманы, это оказались ромбические питоны. Драчунов выпустили в лес, самку, наделавшую столько шума, обнаружить не удалось.    

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пополнение в семье московского зоопарка: родились детеныши сетчатого питона


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В самом центре Тирасполя появился огромный парк. Его называли Екатерининский в честь российской императрицы, благоволенью которой был основан город на Днестре.
Екатерининский парк в Тирасполе не открыли, но жители города его уже облюбовали
1 сентября в странах постсоветского пространства: как прошел День знаний в условиях пандемии
Как прошел День знаний в условиях пандемии - видео
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться