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Смартфон

Ворота для хакеров: какую опасность таит Bluetooth

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200902/31516970/rossiyskaya-vaktsina-ot-covid-19-proydet-sleduyuschiy-etap-ispytaniy.html

Постоянно включенное беспроводное устройство Bluetooth может стать небезопасным для владельца мобильного телефона.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Хакеры могут воспользоваться устройством Bluetooth как отмычкой и получить доступ к личным данным владельца смартфона. Подробности агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. 

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По его словам, постоянно включенный Bluetooth  - это ворота для проникновения к хранящимся в памяти гаджета данным.  

"Возможность взлома Bluetooth может подвергнуть опасности любую информацию, хранящуюся на устройстве (фотографии, электронные письма, тексты). Кроме этого злоумышленник сможет получить контроль над устройством и отправлять на него нежелательные данные", — отметил Тимофеев.
Сотовый телефон, архивное фото
© CC0 / Pixabay / TeroVesalainen
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В качестве примера эксперт привел недавний эксперимент, который прошел на хакерском фестивале в Голландии. Тогда было продемонстрировано, что при помощи  специальной программы можно подслушать разговор владельца Bluetooth-гарнитуры.  
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Александр Тимофеев рекомендовал владельцам устройства выключать его сразу же после использования. Он также уточнил, что постоянно включенный Bluetooth помогает батарее телефона быстрее разряжаться. 

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