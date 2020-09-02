Ворота для хакеров: какую опасность таит Bluetooth

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Хакеры могут воспользоваться устройством Bluetooth как отмычкой и получить доступ к личным данным владельца смартфона. Подробности агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

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По его словам, постоянно включенный Bluetooth - это ворота для проникновения к хранящимся в памяти гаджета данным.

В качестве примера эксперт привел недавний эксперимент, который прошел на хакерском фестивале в Голландии. Тогда было продемонстрировано, что при помощи специальной программы можно подслушать разговор владельца Bluetooth-гарнитуры.

Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус.

Александр Тимофеев рекомендовал владельцам устройства выключать его сразу же после использования. Он также уточнил, что постоянно включенный Bluetooth помогает батарее телефона быстрее разряжаться.

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