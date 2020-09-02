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Альпийские горы.

Коллапс из-за потепления: в Альпах тают ледники

© Sputnik / Владимир Родионов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200902/31524236/kollaps-iz-za-potepleniya-v-alpakh-tayut-ledniki.html

Ученые зафиксировали таяние гигантского ледника в Швейцарских Альпах и близкое к коллапсу состояние еще двух. Явление связывают с глобальным потеплением.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. На два градуса выросла из-за глобального потепления средняя температура в Альпах, отмечают ученые. Они  зафиксировали разрушение одного гигантского ледника и близкое к подобному состояние еще двух. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на  сообщение Всемирной метеорологической организации. 

"В Швейцарских Альпах ледник Туртманн раскололся надвое, потеряв 300 тысяч кубометров снега в результате драматического обвала, произошедшего 6 августа", - отмечают ученые.

На грани обрушения вот уже более двух лет находится ледник Планпинсье, расположенный в долине Аоста в массиве Монблан в Италии. Гляциологи информируют, что в начале августа сползание ледника выросло до скорости более одного метра в день. Пришлось эвакуировать жителей ближайших домов и отелей. Ледник не разрушился, хотя терял каждый день более 500 тысяч кубометров льда. Трещина в нем сохраняются, поэтому ученые не прекращают наблюдений.

​Этим летом альпийские ледники пережили волну жары, она пришлась на июль и начало августа, сообщают ученые. Так, в одном из городков в массиве Монблан во Французских Альпах температура поднималась выше 40 градусов. Рекордные пять градусов выше нуля ученые зафиксировали на высоте 4 тысяч метров.

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