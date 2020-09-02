Коллапс из-за потепления: в Альпах тают ледники

Ученые зафиксировали таяние гигантского ледника в Швейцарских Альпах и близкое к коллапсу состояние еще двух. Явление связывают с глобальным потеплением.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. На два градуса выросла из-за глобального потепления средняя температура в Альпах, отмечают ученые. Они зафиксировали разрушение одного гигантского ледника и близкое к подобному состояние еще двух. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Всемирной метеорологической организации.

"В Швейцарских Альпах ледник Туртманн раскололся надвое, потеряв 300 тысяч кубометров снега в результате драматического обвала, произошедшего 6 августа", - отмечают ученые.

На грани обрушения вот уже более двух лет находится ледник Планпинсье, расположенный в долине Аоста в массиве Монблан в Италии. Гляциологи информируют, что в начале августа сползание ледника выросло до скорости более одного метра в день. Пришлось эвакуировать жителей ближайших домов и отелей. Ледник не разрушился, хотя терял каждый день более 500 тысяч кубометров льда. Трещина в нем сохраняются, поэтому ученые не прекращают наблюдений.

As glaciers retreat, they can trap pools of water behind ice or piles of debris. These pools are called glacial lakes. As the planet warms, glacial lakes are growing — since 1990, the volume of these lakes has increased by about 50% globally. https://t.co/5ptHD06dUw pic.twitter.com/8i1TWb3tHR — NASA Earth (@NASAEarth) August 31, 2020

​Этим летом альпийские ледники пережили волну жары, она пришлась на июль и начало августа, сообщают ученые. Так, в одном из городков в массиве Монблан во Французских Альпах температура поднималась выше 40 градусов. Рекордные пять градусов выше нуля ученые зафиксировали на высоте 4 тысяч метров.

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