В Германии утверждают, что Навального отравили веществом группы "Новичок"

Выводы сделали специалисты лаборатории бундесвера, но с российской стороной немецкие власти этой информацией пока не поделились.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок" - об этом заявили специалисты лаборатории бундесвера, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя немецкого кабмина Штеффена Зайберта.

Спецлаборатория бундесвера провела токсикологическую экспертизу анализов Навального. В Twitter Зайберт разместил заявление правительства, в котором говорится, что "было получено несомненное доказательство присутствия химического боевого вещества группы "Новичок".

На вопрос агентства, информировал ли Берлин российскую сторону о своих выводах про "отравление" Навального "новичком", и есть у РФ такие данные, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил коротко: "Нет".

Кабмин ФРГ, в свою очередь, сообщил, что о результатах обследования Алексея Навального Министерство иностранных дел Германии проинформирует посла РФ в Берлине Сергея Нечаева.

"Министерство иностранных дел проинформирует посла России о результатах обследования", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, сообщается, что информацию о результатах обследования Навального получат от правительства Германии партнеры по ЕС и НАТО.

"Федеральное правительство уведомит своих партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования через министерство иностранных дел с помощью каналов, предусмотренных для этого. С партнерами будет обсуждена совместная реакция в свете российского заявления", - говорится в заявлении официального представителя немецкого кабмина Штеффена Зайберта.

Правительство ФРГ намерено связаться с Организацией по запрещению химического оружия.

Агентство также сообщает, что российский посол был вызван в МИД ФРГ в связи с новыми выводами об "отравлении" Навального.

Самолет, на котором Навальный 20 августа летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, так как оппозиционеру стало плохо. Он был доставлен в реанимацию. По словам руководства омской больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента выявлено не было, российские медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику Charite и спустя два дня прислала в Омск самолет. В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, в настоящее время его состояние стабильно, он остается в искусственной коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.

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