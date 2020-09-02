15:44 03 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Первая в мире вакцина от коронавируса.

Россия заключила соглашение с Индией на производство вакцины Sputnik V

РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1842)
102 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/02/31516447.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200902/31526568/rossiya-zaklyuchila-soglashenie-s-Indiey-na-proizvodstvo-vaktsiny-sputnik-v.html

Сделка предусматривает годовой выпуск 300 миллионов доз, российская сторона подробно ответила на все возникающие относительно вакцины вопросы.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Соглашение на ежегодное производство более 300 миллионов доз вакцины против коронавируса Sputnik V заключила Россия с индийскими компаниями. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

Российской вакциной от коронавируса заинтересовались многие из стран ближнего зарубежья
© Sputnik /
Российской вакциной от COVID-19 заинтересовались в Ближнем зарубежье - видео

"Индийские эксперты видели, что делает российская вакцина. Мы уже заключили производственное соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз российской вакцины в год", - рассказал он в интервью телеканалу NDTV.

По словам главы РФПИ, Россия заручилась весомой поддержкой ученых из Индии, налажено хорошее взаимодействие, так что "Индия может стать отличным центром для поставок вакцин со всего мира". Он также отметил, что российская сторона подробно ответила на все возникающие относительно вакцины вопросы. 

"Возник вопрос о пострегистрационных исследованиях. Уже на этой неделе мы начали более 40 тысяч пострегистрационных исследований в России", - уточнил Дмитриев. По его словам, в Россию уже поступил запрос на более чем миллиард доз вакцины от коронавируса из разных стран.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ сообщал, что достигнута договоренность о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1842)

По теме

Центр Гамалеи получил разрешение на новые испытания вакцины от COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эмоции, наряды, красная дорожка: открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
США грозят России санкциями за вмешательство в дела Беларуси. Что ответил МИД России?
МИД России ответил на угрозы санкций США за "вмешательство в дела Беларуси"
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться