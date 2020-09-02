Режиссер документального фильма "Беслан" рассказал о предстоящей премьере

"Ничего страшнее в новейшей истории не было". Так описывает автор работы трагические события 16-летней давности. Премьера ленты пройдет третьего сентября на телеканале "Россия 1".

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Перед премьерой документального фильма-расследования, посвященного трагическому захвату заложников в бесланской школе №1, режиссер картины Александр Рогаткин в интервью РИА Новости немного рассказал о содержании ленты, а также о разоблачении мифов и домыслов и работе над материалами.

"История уже давняя, 16 лет она разрывает общество на части. Ничего более страшного и ужасного не было в нашей новейшей истории, поэтому, конечно, это будет привлекать внимание всех журналистов. Но дело в том, что в последнее время очень много людей паразитируют на этой трагедии. И выдвигается масса альтернативных теорий и историй, масса мифов и легенд", - отмечает Рогаткин.

По его словам, среди таких мифов - что по школьному залу спецназовцы стреляли из огнеметов, а у террористов не было никаких самодельных взрывных устройств, "и что это послужило причиной гибели такого количества заложников. Мол, не захотели отпускать террористов и решили угробить всех. И вот эту идею муссируют наши либеральные оппозиционные СМИ, муссируют на Западе все эти годы".

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В интервью режиссер рассказал, что версию неоднократно проверяла прокуратура.

"И даже НПО "Базальт", который разрабатывает и производит гранатометы, поручили проверить ее. На подмосковном полигоне построили модель вот этой стены спортзала из того же кирпича, из той же штукатурки, батареи повесили, как в школе, толщина стены была вот как раз два кирпича. И пытались выстрелить по ней из гранатометов, пулеметов, штурмового гранатомета. Эксперты "Базальта" пришли к выводу, что на тот момент, на 2004 год, ни гранатомета не существовало такого, ни огнемета, ни штурмового гранатомета, который мог бы пробить стену толщиной в два кирпича и сделать такой вывал", - говорит Рогаткин.

А другой эксперимент, в ходе которого поставили перед этой стеной стул с самодельным взрывным устройством, дал схожий результат. Тем не менее на этом докладе Савельева основано множество журналистских расследований и "Новой газеты", и "Эха Москвы", и "Радио Свобода". Из года в год они повторяют вот этот вот миф, который ни на чем не основан.

Другой миф, который развенчивает фильм, касается того, что операцию спецназ начал, чтобы не пропустить к объекту Аслана Масхадова ("президента Ичкерии") и не делать из него героя.

"Ну и плюс, конечно, в этом фильме много человеческих историй, трагедий, как люди все эти годы живут с этим, как создают новые семьи, продолжают рожать детей", - добавляет режиссер.

По словам Александра Рогаткина, особых сложностей при подготовке фильма он не испытывал.

"Мы в июле начали снимать, успели к 3 сентября доделать фильм. Формат большой получился. Отношение у всех доброжелательное. И комитет "Матери Беслана" тоже нам давали комментарии, хотя они придерживаются альтернативной точки зрения профессора Савельева. По крайней мере, на большинство вопросов мы получили ответы", - говорит он.

Первое сентября 2004 года в школе №1 города Беслан Северной Осетии стало черной датой. В тот день здание захватили вооруженные боевики, загнав внутрь более тысячи человек. Три дня заложники ждали спасения - без воды и еды. Силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности был предпринят штурм, большинство заложников удалось освободить. Жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих. Трагедия в Беслане стала потрясением для всего мира.

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