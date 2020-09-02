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Кремль и здание МИД.

Реакция МИД России на утверждение об отравлении Навального "Новичком"

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200902/31527770/reaktsiya-mid-russia-na-utverzhdenie-ob-otravlenii-navalnogo-novichkom.html

В сообщении министерства подчеркивается, что главным адресатом заявлений Берлина по этому делу почему-то стали Евросоюз и НАТО.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Российское дипломатическое ведомство призвало немецких коллег к полноценному сотрудничеству и обмену информацией по делу Алексея Навального.

Алексей Навальный, архивное фото
© AP Photo / Pavel Golovkin
В Германии утверждают, что Навального отравили веществом группы "Новичок"

Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что блогера отравили боевым веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок".

Однако с российской стороной немецкие власти этой информацией не поделились.

В Москве, в свою очередь, обратили внимание, что письмо российских медиков с просьбой объяснить выводы об интоксикации Навального по-прежнему остается без ответа.

Кроме того, в сообщении министерства подчеркивается, что главным адресатом заявлений Берлина по этому делу почему-то стали Евросоюз и НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что ранее российские специалисты также проверяли различные версии.

"До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было", — отметил он.

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