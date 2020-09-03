Вина Михаила Ефремова полностью доказана - прокурор

Дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова близится к завершению. На четверг были назначены судебные прения, после чего прокуроры должны запросить наказание, которое считают справедливым для виновного.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Прения по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова состоялись в четверг в Пресненском суде Москвы. Прокурор заявила, что считает вину артиста полностью доказанной, передает РИА Новости.

"Считаю, что в предъявленном обвинении вина Ефремова полностью доказана", - объявила она.

Явившись на прения, Михаил Ефремов заявил в суде, что признает вину. "У меня заявление. Я признаю свою вину", - сказал актер после того, как судья спросила, не против ли он приступить к прениям сторон в отсутствие второго защитника.

Теперь прокуратура запросит то наказание, которое она считает справедливым для виновного. Российским Уголовным кодексом за ДТП в пьяном виде со смертельным исходом предусмотрено до 12 лет колонии.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве вечером 8 июня. Автомобиль актера Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и въехал в фургон "Лада", где находился курьер Сергей Захаров. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, позже он скончался.

Как показала экспертиза, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружили и следы наркотиков. Несколько дней спустя актер записал на видео извинения перед семьей Захарова, но родственники погибшего отказались их принять.

Слушания по делу начались в августе. Ефремов свою вину не признавал и заявлял, что ничего не помнит, так как был пьян. Адвокат актера настаивал, что за рулем внедорожника в момент ДТП Ефремова не было.

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