Сколько лет колонии просит для Михаила Ефремова прокурор

В ходе прений в Пресненском суде Москвы государственный обвинитель запросила для актера Михаила Ефремова по делу о ДТП практически максимальный срок, предусмотренный УК.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Прокурор Диана Галиуллина запросила 11 лет колонии общего режима для актера Михаила Ефремова за ДТП, в результате которого погиб человек, передает РИА Новости. В четверг в Пресненском суде Москвы прошли прения по делу.

Это практически максимальное наказание: соответствующая статья российского Уголовного кодекса предусматривает 12 лет лишения свободы за ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека. Михаил Ефремов воспринял речь гособвинителя спокойно.

Кроме того, прокурор просила суд запретить актеру вождение автомобиля сроком на три года.

Также Диана Галиуллина просила суд удовлетворить гражданский иск старшего сына погибшего Сергея Захарова, Виталия, на сумму 500 тысяч рублей (примерно 6,8 тысяч долларов).

Ранее представитель Виталия Захарова предъявил иск к Михаилу Ефремову на 7,5 миллиона рублей (примерно 102 тысячи долларов), за вычетом 200 тысяч рублей (2,7 тысячи долларов) – эту сумму актер перевел потерпевшим по почте в качестве компенсации. Принять эти деньги согласился только Виталий Захаров.

В отношении вдовы, младшего сына и брата погибшего Сергея Захарова прокурор попросила взыскать затребованную ими сумму – по одному рублю. Ранее эти трое потерпевших подготовили гражданские иски к артисту на символическую сумму. По словам адвоката Александра Добровинского, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.

Актер Михаил Ефремов стал автором серьезного ДТП, которое произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы и повлекло смерть человека. По версии следствия, артист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, водитель которой, Сергей Захаров, впоследствии скончался в больнице.

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