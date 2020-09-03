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Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы.

Сколько лет колонии просит для Михаила Ефремова прокурор

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200903/31536468/skolko-let-kolonii-prosit-dlya-Mikhaila-Efremova-prokuror.html

В ходе прений в Пресненском суде Москвы государственный обвинитель запросила для актера Михаила Ефремова по делу о ДТП практически максимальный срок, предусмотренный УК.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Прокурор Диана Галиуллина запросила 11 лет колонии общего режима для актера Михаила Ефремова за ДТП, в результате которого погиб человек, передает РИА Новости. В четверг в Пресненском суде Москвы прошли прения по делу.

Это практически максимальное наказание: соответствующая статья российского Уголовного кодекса предусматривает 12 лет лишения свободы за ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека. Михаил Ефремов воспринял речь гособвинителя спокойно.

Кроме того, прокурор просила суд запретить актеру вождение автомобиля сроком на три года.

Избрание меры пресечения М. Ефремову
© Photo : Пресс-служба Таганского суда
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Также Диана Галиуллина просила суд удовлетворить гражданский иск старшего сына погибшего Сергея Захарова, Виталия, на сумму 500 тысяч рублей (примерно 6,8 тысяч долларов).

Ранее представитель Виталия Захарова предъявил иск к Михаилу Ефремову на 7,5 миллиона рублей (примерно 102 тысячи долларов), за вычетом 200 тысяч рублей (2,7 тысячи долларов) – эту сумму актер перевел потерпевшим по почте в качестве компенсации. Принять эти деньги согласился только Виталий Захаров.

Адвокаты Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская и Эльман Пашаев
Пресс-служба Пресненского суда
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В отношении вдовы, младшего сына и брата погибшего Сергея Захарова прокурор попросила взыскать затребованную ими сумму – по одному рублю. Ранее эти трое потерпевших подготовили гражданские иски к артисту на символическую сумму. По словам адвоката Александра Добровинского, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.

Актер Михаил Ефремов стал автором серьезного ДТП, которое произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы и повлекло смерть человека. По версии следствия, артист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, водитель которой, Сергей Захаров, впоследствии скончался в больнице.

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