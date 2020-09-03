Качество растворимого кофе проверить просто - способ

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Осадок в холодной воде может рассказать потребителю о качестве растворимого кофе. Об этом Агентству городских новостей "Москва" заявила специалист инспекции по качеству продукции Нина Зайцева.
По ее словам, качественный кофе должен растворяться не только в горячей, но и в холодной воде. В последнем случае на дне чашки не должно быть осадка - если он появляется, это "свидетельствует о нарушении технологии производства или наличии молотых добавок, таких, например, как цикорий, обжаренные зерновые культуры, а, значит, и о низком качестве кофе".
Нина Зайцева также дала несколько рекомендаций по хранению растворимого кофе. Так, желательно использовать упаковку с герметичной крышкой: влажность способна отрицательно повлиять на вкус и аромат продукта.
По данным Международной организации по кофе (ICO), ежедневно в мире выпивают более 2 миллиардов чашек этого ароматного напитка.
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