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Чашка черного кофе.

Качество растворимого кофе проверить просто - способ

© Fotolia / Ferumov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200903/31539577/kachestvo-rastvorimogo-kofe-proverit-prosto-sposob.html

Специалист в области качества продуктов питания назвала простой метод, которым можно проверить качество растворимого кофе.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Осадок в холодной воде может рассказать потребителю о качестве растворимого кофе. Об этом Агентству городских новостей "Москва" заявила специалист инспекции по качеству продукции Нина Зайцева.

По ее словам, качественный кофе должен растворяться не только в горячей, но и в холодной воде. В последнем случае на дне чашки не должно быть осадка - если он появляется, это "свидетельствует о нарушении технологии производства или наличии молотых добавок, таких, например, как цикорий, обжаренные зерновые культуры, а, значит, и о низком качестве кофе".

Нина Зайцева также дала несколько рекомендаций по хранению растворимого кофе. Так, желательно использовать упаковку с герметичной крышкой: влажность способна отрицательно повлиять на вкус и аромат продукта.  

По данным Международной организации по кофе (ICO), ежедневно в мире выпивают более 2 миллиардов чашек этого ароматного напитка.

Кофе и его свойства
© Sputnik / Sputnik Армения
Кофе и его свойства

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