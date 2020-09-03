Качество растворимого кофе проверить просто - способ

Специалист в области качества продуктов питания назвала простой метод, которым можно проверить качество растворимого кофе.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Осадок в холодной воде может рассказать потребителю о качестве растворимого кофе. Об этом Агентству городских новостей "Москва" заявила специалист инспекции по качеству продукции Нина Зайцева.

По ее словам, качественный кофе должен растворяться не только в горячей, но и в холодной воде. В последнем случае на дне чашки не должно быть осадка - если он появляется, это "свидетельствует о нарушении технологии производства или наличии молотых добавок, таких, например, как цикорий, обжаренные зерновые культуры, а, значит, и о низком качестве кофе".

Нина Зайцева также дала несколько рекомендаций по хранению растворимого кофе. Так, желательно использовать упаковку с герметичной крышкой: влажность способна отрицательно повлиять на вкус и аромат продукта.

По данным Международной организации по кофе (ICO), ежедневно в мире выпивают более 2 миллиардов чашек этого ароматного напитка.

© Sputnik / Sputnik Армения Кофе и его свойства

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova