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Пропала в Италии, нашлась в США: судьба похищенной картины XIX века

© Fotolia / mario beauregard
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200904/31549827/propala-v-Italii-nashlas-v-ssha-sudiba-pokhischennoy-kartiny-XIX-veka.html

В течение 18 лет исчезнувшее из итальянского аббатства полотно числилось утерянным, но все-таки нашлось... в штате Техас.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Картина итальянского художника Джузеппе Паппини "Вознесение Девы Марии", написанная им в 1851 году, возвращается домой из американского штата Техас, передает РИА Новости

"Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE)… в Далласе, штат Техас, в среду обнаружила картину XIX века, которая в мае 2002 года была похищена из аббатства Санта-Мария-ин-Сильвис в итальянской коммуне Сесто-аль-Регена (северо-восток страны)", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники подразделения ICE в Далласе, ответственного за вопросы национальной безопасности, нашли произведение искусства, воспользовавшись данными информатора. Выяснилось, что в 2015 году "Вознесение Девы Марии" у дилера приобрел местный частный коллекционер.

О том, что картина краденая, покупатель не знал. Однако получив информацию, что произведение находится в розыске, он решил сотрудничать с правоохранительынми органами и добровольно передал полотно представителям ICE. 

В настоящее время находка готовится к возвращению в итальянский монастырь. 

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