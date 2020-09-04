Пропала в Италии, нашлась в США: судьба похищенной картины XIX века

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Картина итальянского художника Джузеппе Паппини "Вознесение Девы Марии", написанная им в 1851 году, возвращается домой из американского штата Техас, передает РИА Новости.
"Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE)… в Далласе, штат Техас, в среду обнаружила картину XIX века, которая в мае 2002 года была похищена из аббатства Санта-Мария-ин-Сильвис в итальянской коммуне Сесто-аль-Регена (северо-восток страны)", - говорится в сообщении ведомства.
The stolen artwork, titled "the Assumption of the Virgin Mary," was painted by Italian artist Giuseppe Pappini in August 1851. https://t.co/T17wVOvkhe— WNEM TV5 (@WNEMTV5news) September 4, 2020
Сотрудники подразделения ICE в Далласе, ответственного за вопросы национальной безопасности, нашли произведение искусства, воспользовавшись данными информатора. Выяснилось, что в 2015 году "Вознесение Девы Марии" у дилера приобрел местный частный коллекционер.
О том, что картина краденая, покупатель не знал. Однако получив информацию, что произведение находится в розыске, он решил сотрудничать с правоохранительынми органами и добровольно передал полотно представителям ICE.
В настоящее время находка готовится к возвращению в итальянский монастырь.
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