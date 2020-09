The Lancet опубликовал результаты исследований российской вакцины Sputnik V

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Разработчики вакцины из НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург и Денис Логунов, а также генеральный директор Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказали Sputnik, какие данные приводятся в статье, и почему ее публикация так важна для мирового научного сообщества.

Менее чем через месяц после регистрации в России вакцины Sputnik V против Covid-19 самый влиятельный в мире научный журнал The Lancet сегодня публикует результаты первых двух фаз клинических исследований, которые так ждали представители как российского, так и международного научного сообщества.

The Lancet публикует результаты фаз 1 и 2, которые, как уверяют разработчики вакцины из НИЦЭМ им. Гамалея, станут первым шагом на пути к целой серии публикаций о Спутнике V в научных журналах.

"В сентябре для публикации также будет представлено полное исследование вакцины на животных – на приматах, сирийских хомяках, трансгенных мышах, в которых вакцина показала 100% защитную эффективность (результаты на приматах и сирийских хомяках получены до проведения клинических исследований). Первые результаты по уже начатому пострегистрационному клиническому исследованию с участием 40 тысяч добровольцев будут опубликованы в октябре-ноябре", - уточнили в Центре им. Гамалеи.

Одним из основных выводов, который специалисты НИЦЭМ им. Гамалея делают в своей научной статье, является безопасность вакцины Спутник V.

Таким результатом могут похвастаться далеко не все вакцины-кандидаты, у некоторых из них уровень серьезных нежелательных явлений достигает 25%.

В публикации The Lancet также представлены научные доказательства эффективности вакцины Спутник V. Например, свидетельства ее способности вызывать долговременный иммунный ответ организма к коронавирусу у 100% вакцинированных благодаря уникальной технологии ее двухступенчатого введения. Денис Логунов, заместитель директора по научной работе НИЦЭМ им. Гамалея, уверяет, что у всех вакцинированных в 100% случаев наблюдается и гуморальный, и клеточный иммунный ответ, которого будет достаточно для того, чтобы надежно обезопасить человека от заражения COVID-19.

"Уровень антител у вакцинированных добровольцев оказался в 1,4-1,5 раза выше, чем у переболевших, для сравнения - у британской фармацевтической компании AstraZeneca уровень антител у вакцинированных добровольцев оказался примерно равным уровню антител у перенесших коронавирусную инфекцию», - отмечают российские специалисты.

НИЦЭМ им. Гамалея подтверждает, что в контексте клинических исследований вакцины Sputnik V у всех добровольцев развился Т-клеточный иммунитет, представленным как CD4 +, так и CD8 + клетками. Эти клетки позволяют распознавать и уничтожать инфицированные коронавирусом клетки.

Одним из самых больших опасений научного сообщества относительно использования вакцин на основе аденовирусных векторов человека – именно такой метод применяется в Спутнике V – было наличие предсуществующего иммунитета к аденовирусам у некоторых людей. Иными словами, существовало опасение, что наш иммунитет может не пропустить в организм нужное количество аденовируса человека, который выполняет в вакцине функцию "такси", доставляя в клетки генетический материал внешней оболочки коронавируса (важно, что сам коронавирус в организм с вакциной не попадает, что полностью исключает возможность заразиться). Из-за того, что люди часто болеют аденовирусами (обыкновенной простудой), у них мог сформироваться иммунитет, который в теории мог снизить эффективность аденовирусной вакцины. Однако результаты исследования, представленные командой НИЦЭМ им. Гамалея, доказывают обратное: предсуществующий иммунитет не влияет на эффективность вакцинации.

Такими непроверенными платформами являются разработки некоторых западных компаний, как раз начатые из-за опасений в отношении человеческих аденовирусов. Некоторые такие разработки, к примеру, технология мРНК (вакцина компании Moderna) или аденовирус шимпанзе (вакцина компании AstraZeneca), никогда не были ранее использованы для создания зарегистрированных вакцин. Такие препараты нуждаются в долгосрочном тестировании из-за опасений их влияния на репродуктивную функцию организма или возможных высоких канцерогенных свойств, способствующих онкологическим заболеваниям.

В журнале The Lancet российские ученые представляют ссылки на исследования безопасности платформы, на которой основана вакцина Спутник V. "Так, с 1953 года в мире было проведено более 250 клинических исследований и опубликовано более 75 международных публикаций, подтверждающих безопасность вакцин и лекарств на этой основе", - поясняет Денис Логунов.

"Препараты на основе аденовирусных векторов человека используются на практике более 15 лет. В частности, это вакцины против вируса Эбола и противораковый препарат "Гендицин", который применяется в Китае более 12 лет".

Уникальной особенностью вакцины Спутник V, как рассказывает академик Александр Гинцбург, является использование двух аденивирусов – 5 и 26 серотипа – в двух отдельных прививках.