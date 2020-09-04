03:08 05 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Ванна.

Блогер разыграл девушку в ванне с красителем и шокировал подписчиков

© AFP 2020 / JACK GUEZ
Общество
Получить короткую ссылку
17701
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200904/31554617/bloger-razygral-devushku-v-vanne-s-krasitelem-i-shokiroval-podpischikov.html

Пользователи соцсетей отнеслись к этой шутке неоднозначно, можно даже сказать, что мнения были диаметрально противоположными.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. YouTube-блогер Кристен Хэнби опубликовал пранк, в котором разыграл свою девушку Джесмин, налив в ванну пену вместе с красителем для ткани, сообщает РИА Новости.

Видео он опубликовал в Instagram.

Девушка начала принимать ванну, и уже спустя несколько минут блогер услышал ее крики. После этого она вышла из ванной в полотенце, и стало ясно, что ее руки и ноги полностью посинели.

Youtube / ViralHog
Парни придумали жесткий розыгрыш для муравьев - улетное видео

Сам Хэнби смеялся над ней, называя "самым злым смурфом в мире".

Один из пользователей Twitter поделился этим видео у себя на странице, подчеркнув, что не считает поступок пранкера смешным, и у этого мнения нашлось много сторонников.

"Это буквально могло убить ее. Недопустимо, чтобы краситель для ткани контактировал с гениталиями, глазами или ртом. Это крайне опасно. Ей нужно обратиться к врачу, поскольку это может серьезно навредить ее здоровью", — отметил один из пользователей.

Некоторые из подписчиков обвинили Херби в отсутствии элементарного уважения к девушке.

"Что она ему сделала? Такие вещи обычно делаются в отместку за что-то, никто не устраивает таких розыгрышей просто так", — поинтересовались в комментариях.

Но нашлись и те, кто решил заступиться за пранкера.

"Я думаю, многие из девушек, осуждающих это видео, посмеялись бы, если бы такая участь постигла парня", — отметил один из комментаторов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Вован и Лексус представят новый сенсационный розыгрыш и пойдут в депутаты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женское лицо протестов оппозиции в Минске - в фотографиях
Собянин рассказал Путину, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса.
Вопрос здоровья: Собянин рассказал Путину, как чувствует себя после прививки
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться