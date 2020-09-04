Когда климат губит цивилизацию - ученые о тайне острова Пасхи

До настоящего времени ученые спорят, что именно послужило причиной гибели культуры Рапа-Нуи - так еще именуют этот остров.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Изменение климата и экосистемы стало причиной гибели цивилизации острова Пасхи. К такому выводу пришла группа ученых из Чили, Испании и Норвегии. Результаты своей работы они опубликовали на портале Phys.org, передает РИА Новости.

Гипотеза стала опровержением двух основных классических теорий.

Первая гласила, что аборигены слишком эксплуатировали природные ресурсы. Вторая - что исчезновению цивилизации способствовал приход европейцев.

​"Наши исследования показывают, что ни одна из этих гипотез не верна", - отмечает профессор Маурисио Лима из Католического университета Чили в Сантьяго.

Согласно выводам ученых, опубликованном на Phys.org, упадок цивилизации на острове Пасхи был обусловлен долгосрочными изменениями климата, повлиявшими на способность производить продукты питания. Количество осадков постепенно снижалось, и погода необратимо изменилась.

Перемены произошли и в обществе островитян. Из сложно устроенного социума, возводившего огромных идолов, оно превратились в более простое аграрное.

Национальный парк Рапа-Нуи, где расположены каменные статуи острова Пасхи, моаи, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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