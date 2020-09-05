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Мясо на гриле.

Когда мясо вреда не принесет: специалисты раскрыли секреты его приготовления

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200905/31553167/kogda-ne-vredno-spetsialisty-raskryli-sekrety-prigotovleniya-myasa.html

Жаркое стало предметом научных изысканий: ученые выяснили, какой режим кулинарной обработки сохранит все полезные качества исходного продукта и блюдо не будет опасным для нашего здоровья.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Австралийские и корейские ученые решили исследовать разные процессы приготовления мяса, чтобы определить самые полезные. Итоги опубликовали в журнале Nutrients, пишет РИА Новости

Выяснилось, что при обжарке красного мяса в его корочке образуются вредные соединения. Так что приготовление на гриле или жарка до хрустящей корочки, даже по рецептам лучших поваров, совсем не полезно.  

"Когда красное мясо обжаривают при высоких температурах — на гриле, в духовке или на сковородке — в нем образуются так называемые конечные продукты гликирования, или AGE, которые при регулярном употреблении жареного мяса накапливаются в организме, мешая нормальному функционированию клеток", — отмечает один из авторов исследования.

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© Sputnik / Maksim Blinov
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Чтобы выяснить, от чего зависит уровень накопления AGE в крови, ученые провели четырехнедельный эксперимент с участием 15 мужчин и 36 женщин со стабильной массой тела, без диабета второго типа.

Одним предлагалась диета с высоким содержанием жареного красного мяса и обработанных зерновых, другим - цельнозерновые и молочные продукты, орехи и бобовые, а также белое мясо, отварное, тушеное или приготовленное на пару.

Результаты показали, что в первом случае уровень накопления AGE в крови был значительно выше, чем во втором.

"Приготовление на гриле или обжарка — не лучший выбор для людей, которые хотят снизить риск заболеваний или сбросить вес. Альтернативой могут быть мясные блюда, приготовленные на медленном огне", — отмечают специалисты.

Предыдущие исследования показали, что уровень AGE можно снизить, если употреблять жареное красное мясо с большим количеством необработанных овощей и фруктов.

По мнению ученых, для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний количество потребляемого красного мяса необходимо сократить. 

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